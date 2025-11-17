Castellón adquiere su primera vivienda social para ampliar el parque municipal

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha formalizado este lunes la compra de la primera vivienda social destinada a ampliar el parque municipal. La firma ante notario se ha realizado en el despacho de alcaldía, con la presencia de la concejala de Vivienda, Ester Giner; el concejal de Contratación y Patrimonio, Vicent Sales; la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara; y el Secretario del Ayuntamiento. La adquisición se ha concretado por un importe de 128.047,08 euros.

Carrasco ha señalado que esta es la primera de las cinco viviendas que el Ayuntamiento prevé adquirir antes de que finalice 2025. Además, recordó que la Junta de Gobierno Local ha aprobado recientemente la compra de otros dos inmuebles, con un coste conjunto de 247.779 euros, que se sumarán al parque municipal de vivienda social en las próximas semanas.

El Ayuntamiento ha destinado en el presupuesto de este año 1,5 millones de euros para la compra de viviendas sociales, la cifra más alta de su historia en esta materia, según fuentes municipales.

Carrasco ha subrayado que estas acciones forman parte de lo que ha denominado “la legislatura de la vivienda” en Castellón, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía. Además, ha avanzado la próxima puesta en marcha de un programa de Alquiler Joven y ha recordado la planificación de nuevas promociones de vivienda en la ciudad, algunas con protección pública, así como la cesión de solares a la Generalitat para la construcción de viviendas de promoción pública.