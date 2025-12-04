Castellón acoge ‘Burger Revolution’ del 5 al 8 de diciembre con food trucks y espectáculos en vivo

El concejal de Juventud, Cristian Ramírez, ha presentado junto al presidente de la Asociación Azahar Food Trucks y miembros de la organización el evento ‘Burger Revolution’, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre en el recinto de la mascletà, junto a la plaza Primer Molí.

La iniciativa combina competición gastronómica, creatividad y entretenimiento, con el objetivo de descubrir las mejores hamburguesas de España preparadas por food trucks en un ambiente festivo. Los asistentes podrán acceder de manera gratuita en los siguientes horarios: viernes de 19:00 a 00:00; sábado y domingo de 13:00 a 00:00; y lunes de 13:00 a 23:00 horas. Además, el público podrá votar su hamburguesa favorita.

El evento cuenta con un marcado carácter inclusivo, ya que se han habilitado horas sin ruido ni colas para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), de 15:00 a 17:00 horas.

Ramírez ha señalado que “Castellón amplía y diversifica su oferta de ocio pensando en todos los públicos. De la mano de la Asociación Azahar Food Trucks presentamos esta propuesta que combina gastronomía y diversión y que complementa la programación de Navidad en la ciudad”.

Por su parte, Alberto González, miembro de la organización, ha informado que participarán 12 food trucks y que toda la información sobre horarios y sorteos estará disponible en las redes sociales @burgerrevolution.es, animando a la participación durante el fin de semana.