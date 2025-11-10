Castellón abre inscripciones para la Escoleta de Vacances de Nadal con 228 plazas

El Ayuntamiento de Castellón, a través de la Concejalía de Educación, ha presentado la oferta de plazas para la “Escoleta de Vacances de Nadal” de este año, que contará con 228 plazas y se celebrará del 23 de diciembre al 5 de enero, exceptuando los días de Navidad y Año Nuevo.

La temática elegida, “Bienvenidos a bordo del Polar Express”, permitirá a los niños disfrutar de actividades en grupo, manualidades, juegos cooperativos, dinámicas emocionales, experimentos, expresión corporal, cuentacuentos navideños y gimcanas temáticas.

Las actividades se desarrollarán en los CEIPS Castàlia, Herrero, Armelles y La Marina, en horario de 07.30 a 14.30 horas. El precio de matrícula será de 64 euros por usuario y el periodo de inscripción estará abierto del 17 de noviembre al 3 de diciembre a través de la web www.escoletesdevacances.com. Las familias también podrán informarse por correo electrónico en info@escoletesdevacances.com o en el teléfono 964 83 04 40.

Cada centro ofrecerá 57 plazas, de las cuales seis serán para niños de “aula de 2 años” y cuatro para el aula UECO con necesidades educativas especiales, ampliando una plaza respecto al año anterior debido al incremento de la demanda.

La concejala de Educación, María España, ha destacado que “las Escoletes permiten conciliar horarios de trabajo en periodos vacacionales en un entorno seguro, a la vez que los niños aprenden de forma divertida. Estamos seguros de que la temática de este año cumplirá con el doble objetivo de aprender entreteniendo”.