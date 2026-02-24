Castellón abre la inscripción para la “Escoleta de Vacances de Pasqua” con 228 plazas

El Ayuntamiento de Castellón ha presentado la nueva edición de su “Escoleta de Vacances de Pasqua”, que este año ofrece 228 plazas y se desarrollará los días 2, 7, 8, 9 y 10 de abril bajo el lema “Construeix la teua millor Pasqua”. Los alumnos disfrutarán de una experiencia en la que deberán recuperar los huevos mágicos de Pascua mediante actividades cooperativas y retos grupales.

Las actividades se impartirán en los CEIPS Castàlia, Herrero, Armelles y La Marina, en horario de 07:30 a 14:30 horas, con un precio de matrícula de 40 euros por usuario. El periodo de inscripción comienza el 25 de febrero y se prolongará hasta el 17 de marzo de 2026 a través de la web www.escoletesdevacances.com . Las familias también pueden informarse en info@escoletesdevacances.com o en los teléfonos 964 83 04 40 y 623 730 060.

El servicio municipal ofrece 57 plazas por centro, de las cuales seis son para la “aula de 2 años” y cuatro para el aula UECO con necesidades educativas especiales, ampliando una plaza respecto al año pasado debido al aumento de la demanda. Las restantes 47 plazas se destinan a niños que no se incluyen en estos apartados.

El concejal de Educación en funciones, Vicent Sales Mateu, ha destacado que estas escoletes son “uno de los servicios más valorados por las familias de Castellón y cuya demanda va en aumento año tras año”, y permiten conciliar horarios de trabajo en periodos vacacionales en un entorno seguro.

Por su parte, Alba Salas, de la empresa adjudicataria Iocum, ha resaltado que el programa de actividades “Una aventura más” combina dinámicas cooperativas, escape rooms y retos grupales, fomentando la superación y el trabajo en equipo entre los participantes.