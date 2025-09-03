Castelló refuerza la limpieza de imbornales ante la previsión de lluvias intensas

l Ayuntamiento de Castellón ha intensificado en las últimas semanas las labores de limpieza y adecuación de los imbornales, la red de alcantarillado, acequias y cauces naturales, con el objetivo de minimizar el riesgo de inundaciones ante los posibles episodios de gota fría que suelen afectar a la zona durante el otoño.

El concejal de Urbanismo y Servicios Públicos, Sergio Toledo, ha explicado que estas tareas forman parte del mantenimiento habitual que se realiza durante todo el año, aunque se han reforzado de forma específica ante la previsión de lluvias más intensas en las próximas semanas. “Estamos reforzando la limpieza en los 12.000 imbornales que tenemos en la ciudad, priorizando las zonas más sensibles a desbordamientos y en coordinación con los servicios técnicos”, ha detallado.

Actuaciones en barrios y cauces naturales

Según ha indicado el edil, esta semana los trabajos se han centrado en la avenida Valencia y el barrio de Censal, y continuarán en la avenida Villarreal y la avenida Barcelona. Las labores se realizan a un ritmo de entre 70 y 120 imbornales diarios, dependiendo de las características de cada zona. Los trabajos los ejecuta la empresa concesionaria UTE Saneamiento Urbano de Castellón, utilizando equipos mixtos de impulsión y aspiración para retirar hojas, residuos y sedimentos que puedan obstruir el sistema.

Además de los trabajos en la red urbana, también se está actuando en zonas rurales y en el cauce del Riu Sec, donde se ha intervenido con maquinaria especializada —una cribadora y una desbrozadora— para limpiar desde la Ronda Norte hasta el camí de la Primera Travessera. Esta actuación abarca una superficie aproximada de 22 hectáreas y un tramo de unos 4 kilómetros de longitud.

Estas labores se enmarcan en el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Castellón y la Confederación Hidrográfica del Júcar, que autoriza al consistorio a llevar a cabo trabajos de adecuación y mantenimiento en el cauce del Riu Sec, con el fin de mejorar la capacidad de evacuación del agua y prevenir posibles acumulaciones durante los episodios de fuertes lluvias.