Castelló se prepara para un 9 d’Octubre lleno de música, historia y tradiciones

Castellón se prepara para celebrar el 9 d’Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, con una programación que promete llenar la ciudad de música, cultura y folclore. La jornada contará con actividades para todos los públicos, destacando el emblemático Desfile de las 3 Culturas, que recorrerá las principales calles del centro y mostrará la convivencia histórica de las culturas musulmana, judía y cristiana.

La fiesta arrancará a las 11:00 horas en la plaza Huerto Sogueros con un concierto especial que reunirá a músicos de hasta 30 bandas de la provincia, en un homenaje al centenario del Himno Regional.

A las 11:45, comenzará el esperado Desfile de las 3 Culturas, y justo a las 12:00 la Banda Municipal de Castellón ofrecerá un concierto extraordinario en la Plaza Mayor, con un repertorio lleno de composiciones valencianas y piezas tradicionales que acompañan el desfile. Además, se rendirá homenaje a la asociación Dansants de Castelló, reconocida por su labor en la recuperación del folclore y la música tradicional.

La jornada finalizará con la entrega de los Premis Valencià del Any en el Ayuntamiento, cerrando así una celebración que busca poner en valor la riqueza cultural y la historia de la Comunitat Valenciana.