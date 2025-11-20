Castelló se moviliza el 25N para decir “basta” a la violencia machista

La Coordinadora Feminista de Castelló ha convocado, un año más, una manifestación el próximo 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La organización denuncia que “el machismo nos mata” y alerta sobre el aumento de feminicidios y agresiones sexuales.

En un comunicado, la Coordinadora afirma que “la violencia machista es la parte más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad y abarca todos los ámbitos de la vida”. Según sus datos, durante 2024 la Comunidad Valenciana fue la tercera región de España con más feminicidios y también la tercera con más denuncias por violencia de género, un total de 27.708, de acuerdo con la Memoria de la Fiscalía.

La entidad indica además que en 2024 se registraron 14 violaciones al día —una cada dos horas— y 55 agresiones sexuales diarias, con un aumento de casi cinco puntos respecto al año anterior. A nivel estatal, recuerda que una de cada cinco mujeres mayores de 15 años (22%) ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, aunque solo una quinta parte lo ha denunciado, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La Coordinadora subraya que, desde 2003, han sido asesinadas 1.333 mujeres y 65 menores por violencia machista, y que este año, hasta la fecha, se han registrado 38 mujeres y 3 menores fallecidas. Señala además que hay feminicidios que no quedan reflejados en las estadísticas oficiales.

El colectivo critica “el incremento de feminicidios año tras año” y denuncia que “las políticas negacionistas en nuestras instituciones con la entrada de la ultraderecha” podrían “animar a posibles agresores” en un contexto de “mayor impunidad”.

La Coordinadora reclama a las instituciones que reafirmen su compromiso en la lucha contra las violencias hacia las mujeres y contra las desigualdades que las perpetúan, y que continúen avanzando “con responsabilidad y determinación”.

Como en la edición anterior, el viernes 21 de noviembre se celebrará “la Llamada”, un acto para anunciar la manifestación del día 25 y convocar a la participación ciudadana. La actividad comenzará a las 18:30 horas en la Plaza Mayor, desde donde los asistentes se desplazarán en procesión con cirios hasta el mural situado en la pared del antiguo Asilo, en la Avenida del Mar, donde se realizará una performance y se leerá el bando y el listado de mujeres y menores asesinados por violencia machista.

La manifestación del 25N tendrá lugar el martes 25 de noviembre a las 19:00 horas, con salida desde la Plaza de las Aulas y recorrido por los calles Sant Lluís, Plaza Clavé, Avenida Rey En Jaume, Colón, Enmig, Porta del Sol, Gasset, Mayor y Cavallers, regresando finalmente a las Aulas, donde se leerá el manifiesto.

Este año, además de las asociaciones, sindicatos y partidos que integran la Coordinadora, se han sumado otras organizaciones comprometidas con la lucha contra la violencia machista. También participarán, como es habitual, la Conlloga Muixeranga de Castelló y el grupo de batucada LoRamat, así como otros colectivos que han colaborado en la elaboración del manifiesto.

La Coordinadora anima a la ciudadanía a sumarse tanto a la Llamada como a la manifestación, y recomienda acudir con ropa morada o negra “en señal de duelo por todas las mujeres y los hijos que ya no pueden acompañarnos”. La entidad concluye que, “por todas ellas”, harán sentir “bien fuerte” que están “hartas de silencios” y que dicen “¡basta de violencias contra las mujeres!”.