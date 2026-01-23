Castelló se convierte en epicentro internacional de la música con el XIV Globeducate International Music Festival

Castelló acogerá del 26 al 30 de enero el XIV Globeducate International Music Festival, un destacado evento cultural internacional que reunirá a más de 300 estudiantes músicos procedentes de 24 centros educativos del grupo Globeducate de diferentes países. El festival tendrá como sede el Agora Lledó International School, consolidando a la ciudad como un referente internacional de la música y el intercambio cultural.

Durante cuatro intensas jornadas, los participantes trabajarán de forma colaborativa en un entorno multicultural, fomentando valores como la convivencia, la excelencia artística y el entendimiento entre culturas a través de la música. Los ensayos y el concierto final se celebrarán en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, un espacio emblemático que acogerá el talento y la dedicación de los jóvenes intérpretes.

Bajo el lema 'Beyond Words: Music as The Universal Voice', los estudiantes interpretarán Symphonic Adiemus, del compositor Karl Jenkins, una obra de gran complejidad que fusiona la música clásica con sonidos del mundo, creando un lenguaje universal capaz de emocionar a públicos de todas las edades y procedencias.

El concierto principal tendrá lugar el jueves 29 de enero a las 18:30 horas, y supondrá el broche final a una semana de intenso trabajo musical. “Es un orgullo ver cómo nuestros estudiantes demuestran que la música es, verdaderamente, la voz universal”, ha señalado Luis Madrid Giménez, director de Agora Lledó International School.

El concierto será de entrada libre y abierto a todo el público, aunque para acceder será necesario cumplimentar previamente un formulario, disponible a través de las redes sociales del colegio o solicitándolo en el correo electrónico comunicacion@lledo.edu.es. Además, el evento se retransmitirá en directo vía streaming a través del canal de YouTube de Agora Lledó, permitiendo que familias y amantes de la música de todo el mundo puedan disfrutar de esta experiencia única.