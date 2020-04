Castelló cierra los huertos urbanos a los usuarios pero destinará su producción a comedores sociales

Los cinco huertos urbanos de Castelló permanecerán cerrados durante el Estado de Alarma para minimizar riesgos de contagios de la covid-19. A pesar de que la agricultura ha sido determinada por el Consejo de Ministros como una actividad esencial, el Ayuntamiento de Castelló considera que los huertos urbanos no tienen una voluntad económica ni de principal fuente de abastecimiento y por eso, priorizando la salud pública, ha informado las asociaciones vecinales gestoras delos espacios que permanecerá cerrado su acceso a los usuarios.



«La agricultura es un sector esencial, pero los huertos urbanos tienen una vocación de esparcimiento y sus usuarios tienen un perfil de gente mayor y, por lo tanto, de riesgo. Por lo cual consideramos más adecuado mantenerlos cerrados a los usuarios. Pero para que la producción no se deje perder y no hacer un derroche alimentario, la Brigada Agraria Municipal hará tareas de mantenimiento y recogida y la producción de temporada la destinaremos a comedores sociales de la ciudad», explica el concejal de Transición Ecológica, Fernando Navarro.



La Concejalía de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Castelló realizará labores de mantenimiento y destinará la producción de los huertos urbanos no profesionales de la ciudad en los comedores y servicios sociales mientras estén cerrados a causa de la emergencia sanitaria del coronavirus.