Castelló apuesta por una ciudad verde y sostenible con un ambicioso plan de renaturalización de 3,5 millones

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presentado en Madrid el proyecto “Castellón, Naturaleza en Red”, una iniciativa financiada con 3,5 millones de euros, en el marco de la jornada “Nuevos proyectos para impulsar la renaturalización en las ciudades españolas”, organizada por la Fundación Biodiversidad.

El plan contempla actuaciones para fomentar la infraestructura verde y azul en la ciudad, entre ellas la creación de una red de oasis climáticos en casi una veintena de colegios, con una inversión superior a 1,8 millones de euros destinada a instalar cubiertas vegetales, pérgolas y jardines mediterráneos para mejorar el aislamiento térmico y generar sombra en los patios escolares.

“Esta red de oasis climáticos va a contribuir al bienestar de los colectivos más sensibles por los efectos derivados de la emergencia climática, en este caso población infantil”, afirmó Carrasco durante su intervención.

Además, el proyecto incluye la recuperación ecológica de estanques en parques urbanos como Ribalta, Mérida y Geólogo Royo, la instalación de cubiertas vegetales en la plaza Santa Clara, y la renaturalización de glorietas en distintas zonas para reducir el efecto isla de calor provocado por el tráfico.

La alcaldesa ha explicado que estas actuaciones se desarrollarán con la participación ciudadana y en coordinación con comunidades educativas y asociaciones de padres y madres (AMPAS). Asimismo, el Ayuntamiento de Castellón colabora con la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) en el desarrollo del plan.

Carrasco destacó que Castellón ha sido una de las doce ciudades españolas seleccionadas como ejemplo nacional en proyectos de naturalización urbana, entre más de cien iniciativas presentadas.

“Esta es la apuesta por una ciudad más verde, más sostenible, paseable y accesible, con más biodiversidad y mayor calidad de vida para todos nuestros vecinos y vecinas”, concluyó.

El proyecto, con un plazo máximo de ejecución de tres años y financiado en un 60 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), pretende transformar la ciudad y reforzar su resiliencia frente a los efectos del cambio climático.