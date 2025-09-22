22 DE SEPTIEMBRE

Castelló acuerda restricciones a vehículos algunas horas en el centro este lunes por el Día Sin Coche

El área afectada, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00, será la del núcleo histórico de la ciudad.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Con motivo de la celebración hoy 22 de septiembre del Día Europeo sin Coches, y dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, el centro de la ciudad de Castelló presentará algunas restricciones a vehículos.

El área afectada, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00, será la del núcleo histórico de la ciudad: Plaza de la Paz, calle Gasset; avenida Rei En Jaume; calle Zaragoza; calle Navarra, Arrufat Alonso; Plaza Clavé; calle Sant Luis y Conde Pestagua, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Solo se permitirá la entrada a vehículos no contaminantes, de carga y descarga, residentes y acceso a los parkings, además del transporte público. No obstante, la medida se ha acompañado con un dispositivo especial de tráfico de la Policía Local, donde se informará a los conductores de estas restricciones temporales, además de indicarles las alternativas para realizar sus desplazamientos de la manera más cómoda. Estos puntos estarán situados en la calle San Roque con Cerdán de Tallada; plaza María Agustina con Conde Pestagua; Ronda Magdalena con Arrufat Alonso; Ronda Mijares con Navarra y plaza de la Paz con Herrero. También habrá patrullas especiales itinerantes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00.

El ayuntamiento ha invitado a los castellonenses a que, en este Día Europeo sin Coches, apuesten por el uso del transporte público, la bicicleta o incluso los desplazamientos a pie, para una movilidad cada vez más sostenible, para reducir las emisiones en el casco urbano y generar una ciudad con una mayor calidad de vida.

