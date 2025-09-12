Carrasco reestructura las áreas de gobierno de cara a las elecciones de 2027

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha reestructurado las áreas de su gobierno para poder cumplir los proyectos comprometidos en el presente mandato de cara a las elecciones de 2027.

La nueva composición del gobierno municipal de la capital de La Plana llega en el ecuador de la legislatura para dar mayor protagonismo a las políticas de Vivienda o Bienestar Social, que son pilares fundamentales de la acción de gobierno, según ha dicho la propia alcaldesa.

De esta manera, Begoña Carrasco, asigna nuevas competencias a la Teniente Alcalde del Grao, Ester Giner, que asume la concejalía de Vivienda, hasta ahora gestionada por el concejal Sergio Toledo. Un cambio que va a propiciar todavía mayor dedicación a la misma.

El objetivo del cambio es que el concejal Sergio Toledo pueda destinar mayor dedicación al resto de concejalías ‘de peso’ que mantiene, como son las de Acción de Gobierno, Desarrollo Urbanístico, Infraestructuras y Servicios Urbanos. Seguirá volcado, como hasta ahora, en impulsar proyectos estratégicos como la reforma integral del Mercado Central, el cierre de la Ronda Oeste o la construcción del nuevo parque urbano Censal Parc, el más grande de Castellón, sin descuidar la importancia que merecen los servicios públicos, entre ellos la limpieza que es prioritaria.

Por su parte, la concejala Maica Hurtado sigue liderando la macroárea de Deportes que lleva aparejada retos tan importantes como seguir impulsando Castellón como ‘Capital del Deporte’ dentro y fuera de nuestras fronteras; la apuesta firme y decidida por el deporte base e inclusivo, reconociendo al mismo tiempo a quienes están en la élite y llevan el nombre de Castellón por todo el mundo, además de seguir invirtiendo en la mejora de instalaciones deportivas municipales.

Hurtado traspasa la concejalía de Bienestar Social a la edil Clara Adsuara, que mantiene además las competencias del área de Gente Mayor. Ambas concejalías están relacionadas, por lo que supone una ampliación de cartera para Adsuara que seguirá centrada en la atención a las personas. Bienestar Social es otra de las áreas clave para el gobierno de Begoña Carrasco.

Por último, el concejal y portavoz del gobierno, Vicent Sales, suma a las competencias que ya dirige de Atención Ciudadana, Relaciones Institucionales, Contratación y Patrimonio, el negociado de Cooperación Internacional, hasta ahora integrado en la Concejalía de Bienestar Social y también Interculturalidad. Se trata de un negociado con entidad propia que va en sintonía con la relación y el intercambio de experiencias con organizaciones, colectivos y asociaciones internacionales, que viene manteniendo el propio edil Vicent Sales.

Por último, Cristian Ramírez asume el área de Agricultura hasta ahora en manos de Vicent Sales, supone una ampliación de cartera en sintonía con Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ya viene gestionando.

El nuevo organigrama que queda así:

Ester Giner Hidalgo, Teniente Alcalde del Grao y concejala de Vivienda

Sergio Toledo Llorens, Acción de Gobierno, Desarrollo Urbanístico, Infraestructuras y Servicios Urbanos

Maica Hurtado Palomo, Deportes

Clara Adusara Pitarch, Bienestar Social y Gente Mayor

Vicent Salles Mateu, Atención Ciudadana, Contratación y Patrimonio, Relaciones Institucionales, Cooperación Internacional e Interculturalidad

Cristian Ramírez, Juventud, Movilidad, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Agricultura

El resto de concejales que no han sido incluidos en esta remodelación continúan con las mismas competencias que les fueron asignadas el 1 de agosto de 2023.