Carrasco firma el contrato de las obras del Mercado Central y da el pistoletazo de salida al gran proyecto de la legislatura

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha firmado este jueves el contrato de las obras de remodelación del Mercado Central, dando así inicio al que ha definido como “el gran proyecto de la legislatura” y uno de los compromisos más importantes con la ciudad.

El acto ha contado con la presencia del concejal de Infraestructuras, Sergio Toledo; el concejal de Patrimonio, Vicent Sales; el concejal de Comercio, Alberto Vidal; el concejal de Vía Pública y Movilidad, Cristian Ramírez; así como con técnicos municipales de las áreas de Urbanismo e Infraestructuras, representantes de la UTE adjudicataria Gimecons–Teleo, y miembros de la Asociación de Vendedores del Mercado Central.

Carrasco ha destacado que la firma del contrato supone “el cumplimiento de una promesa que hice incluso antes de ser alcaldesa, una promesa con todos los castellonenses de construir un Castellón mejor, más vivo, con más oportunidades y con un comercio local fuerte y competitivo”.

“Hoy es un día histórico para Castellón. Recuperamos un edificio con 75 años de vida que es símbolo y corazón de nuestra ciudad. Este proyecto va más allá de una reforma: es una apuesta por el futuro del comercio local, la generación de empleo y la reactivación del centro urbano”, ha subrayado la alcaldesa.

La actuación supondrá una inversión de 10 millones de euros, que contará con fondos europeos, y convertirá el Mercado Central en “un referente gastronómico y turístico, al nivel de los grandes mercados de España y Europa”, según ha detallado la primera edil.

Carrasco ha agradecido el trabajo de los técnicos municipales, “que se han dejado la piel para que este proyecto salga adelante”, y el compromiso de los vendedores, a quienes ha definido como “el alma del mercado y la esencia de Castellón”. También ha valorado el esfuerzo de las empresas adjudicatarias por ser “gente de Castellón que pondrá el corazón y las manos en la obra”.

Durante la ejecución de las obras, los vendedores se trasladarán de forma provisional al mercado temporal de la plaza Santa Clara, un espacio que también será objeto de mejora con una cubierta vegetal financiada con fondos europeos, que reducirá el calor y embellecerá el entorno.

“Lo prometimos y lo vamos a cumplir. Esta vez, las obras del Mercado Central van en serio. Lo hacemos juntos, con los vendedores, con los técnicos, con las empresas y con todos los castellonenses, porque este proyecto es de todos”, ha asegurado Carrasco.

La remodelación del Mercado Central forma parte de la estrategia de impulso al centro urbano y de modernización de los equipamientos municipales que lidera el actual equipo de gobierno, junto con otras actuaciones como la ampliación del servicio de ecoparques móviles a las tardes —que entra en vigor el lunes— y la preparación de la programación del 775 aniversario del Privilegio de Traslado, concedido por Jaume I, cuya efeméride se celebrará en septiembre de 2026.

En este sentido, la alcaldesa ha solicitado esta misma semana al Archivo Nacional la cesión temporal del documento original para exponerlo en Castellón como uno de los actos más destacados de la programación especial.

“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la historia de Castellón. El Mercado Central es pasado, presente y futuro de nuestra ciudad. Es el orgullo de ser y sentirnos de Castellón, y pronto volverá a latir con más fuerza que nunca”, ha concluido Carrasco