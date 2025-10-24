Carrasco: “Castellón protege a sus vecinos y respalda a la Policía Local con más efectivos y recursos”

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha presidido hoy el acto institucional en honor a San Miguel, que se ha adaptado este año por las alertas meteorológicas. Durante su intervención, Carrasco ha destacado la labor de la Policía Local y ha subrayado la importancia de reforzar sus recursos y coordinación.

En sus palabras, la primera edil ha señalado que Castellón cuenta con una Policía Local “que protege a las mujeres y a los hombres, que cuida sus barrios, que es leal con las demás fuerzas y cuerpos de seguridad e instituciones, que es solidario y que está al lado, hombro con hombro, con sus hermanos en los momentos de mayor desesperanza, aportando manos y corazón”. Ha añadido que es “un Castellón que no deja a nadie atrás, un Castellón donde la vocación de servicio de nuestra Policía Local se ha visto respaldada por recursos, por coordinación y por estabilidad, porque sois orgullo, porque sois santo y seña y la mejor representación de nuestra ciudad. Sois nuestros mejores aliados, sois nuestros ángeles guardianes”.

Carrasco ha concluido su intervención invitando a la ciudadanía a celebrar juntos a San Miguel: “Así que celebremos y festejemos a San Miguel Arcángel como se merece. Hagámoslo juntos en una demostración de lo que hemos sido capaces de hacer en Castellón”.

De esta forma la primera edil ha destacado la recuperación de la Policía de Barrio, la lucha contra la violencia de género y el acoso escolar, así como la actuación de los agentes durante la DANA en Valencia, el incendio del Edificio Europa y el apagón nacional del 28 de abril.

Como reconocimiento al cuerpo, el Ayuntamiento ha renombrado el vial principal de acceso al antiguo cuartel Tetuán 14, sede de la Policía Local, como Paseo de la Policía Local. Además, se han iniciado procesos para cubrir 15 nuevas plazas de agentes, que se ampliarán a 28, junto con cuatro plazas de intendentes y la de comisario principal jefe, con el objetivo de reforzar y rejuvenecer la plantilla.