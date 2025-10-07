Carrasco apuesta por la Formación Profesional Dual para impulsar el empleo juvenil en Castellón

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha participado hoy en la reunión de la comisión de Educación, Formación Profesional y Universidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que es presidenta. El encuentro ha tenido lugar en la sede de la FEMP en Madrid, donde se ha debatido sobre los retos que enfrentan las entidades locales en materia de Formación Profesional, especialmente en el ámbito de las prácticas.

La FP Dual como motor de empleo y desarrollo local

Carrasco ha subrayado la relevancia de apostar por la FP Dual, “un tipo de educación que apuesta de manera directa por la empleabilidad de los jóvenes, en estrecha colaboración con las empresas, ya que la formación tiene una clara vocación práctica. Una opción que está ganando popularidad como alternativa a los estudios universitarios”.

La alcaldesa ha explicado que “desde las administraciones hemos de destinar más recursos a reforzar la colaboración público-privada, como estamos haciendo en el Ayuntamiento de Castellón con iniciativas como los cursos de Formación a la Carta, para que los conocimientos impartidos se ajusten a esas necesidades, tal y como nos han trasladado los sectores productivos castellonenses”.

Sobre la situación local, Carrasco ha señalado que “la aplicación de esta FP Dual, de la mano de las empresas, es clave para la creación de empleo para estos estudiantes y la generación de puestos de trabajo estables y de alta cualificación en Castellón, lo que asegura también un futuro con mayor bienestar para las familias de nuestra ciudad”.

Asimismo, ha destacado que “cada vez son más los jóvenes que eligen la Formación Profesional, siendo en este curso 2025/2026 cerca de 14.000 los que han elegido estudios de FP en la provincia de Castellón”.

La alcaldesa ha recordado que “entre la oferta formativa de esta FP Dual en nuestra ciudad, se encuentran diferentes grados que están directamente relacionados con sectores que cuentan con empresas punteras en nuestra ciudad, como es el de la energía o la industria cerámica, por lo que fomentar estos estudios garantiza la creación de puestos de empleo ya que la inserción laboral es prácticamente del 100%”.

Por ello, ha asegurado que “desde el equipo de gobierno estamos trabajando para hacer posible una ampliación de plazas en los centros que cuentan con los grados más demandados”.

Beneficios para empresas y centros educativos

Carrasco ha puesto de relieve también las ventajas de la FP Dual para centros y empresas: “La FP Dual permite a las empresas establecer acuerdos y futuras colaboraciones con los centros educativos, facilitando la retroalimentación y el relevo generacional de su personal”.

Además, ha explicado que “las empresas, que conocen perfectamente el perfil de trabajador que necesitan, pueden adaptar la formación del alumnado a las exigencias técnicas o tecnológicas necesarias en cada momento, lo que facilita una incorporación inmediata al mercado laboral de los estudiantes”.

Finalmente, la alcaldesa ha añadido que “en el caso de los centros, la puesta en marcha de esta modalidad aumenta la vinculación del profesorado con las empresas, favoreciendo una mayor transferencia de conocimiento para beneficio mutuo, al igual que crece su implicación con el territorio donde están ubicadas”.