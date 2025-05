Carlos Fabra y Álex Debón reiteran su inocencia: "No hemos cometido ningún delito"

El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra ha asegurado este miércoles ante el jurado del juicio en el que la Fiscalía le acusa de cohecho que es "inocente de todo" lo que se le acusa y el expiloto Álex Debón, también acusado, ha indicado que ha quedado acreditado que ninguno de los dos ha "cometido ningún delito".

La sesión del juicio que comenzó este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha continuado con los informes de las partes, en los que han expuesto su alegato final y han defendido sus tesis, así como con el turno de última palabra del que han hecho uso ambos acusados.

Este jueves por la mañana se hará entrega al jurado, compuesto por siete mujeres y cuatro hombres, del objeto del veredicto y entonces comenzará su deliberación para determinar si Fabra y Debón cometieron el delito de cohecho del que les acusa el Ministerio Fiscal y la abogada de la Generalitat que representa a Aerocas, la empresa pública que gestiona el aeropuerto de Castellón.

La fiscal ha asegurado en su informe que, tras la declaración de los testigos y los acusados, se ha demostrado su tesis de que los 360.000 euros que Debón traspasó a Fabra mediante cinco transferencias bancarias es "el pago de una comisión" por haber concedido Aerocas un patrocinio al expiloto de motociclismo por 3,6 millones de euros cuando Fabra era presidente.

Para el Ministerio Fiscal la justificación que esgrimen los acusados de que ese dinero se correspondía con un préstamo de Debón a Fabra "no tiene lógica" porque "además no se ha devuelto ninguna cantidad". Debón, ha añadido, "le sigue prestando dinero a Fabra cuando no le va devolviendo nada".

A juicio de la fiscal es "absolutamente sorprendente que la única documentación de esos préstamos sean dos documentos que se hicieron" después de prestadas las cantidades y "precipitados por la inspección de la Agencia Tributaria a Debón que marcó el inicio de estas actuaciones".

"Una vez los han pillado", ha agregado la fiscal, "reclaman en el juzgado el impago de las cantidades", por lo que tanto la demanda como la documentación se hacen "a la contra", y del mismo modo ha señalado que la intervención en los contratos de patrocinio, y en particular del de Debón, "ha quedado clara".

La abogada de Aerocas ha indicado que ha quedado probado que el dinero que Debón transfirió a Fabra "se hizo como contrapartida a esos contratos de patrocinio", que se consiguieron "gracias a Carlos Fabra".

"Vistieron el santo con unos contratos de préstamo -elaborados a posteriori- para darles aspecto de legalidad", ha apostillado la letrada.

Las defensas piden la absolución

El abogado de Carlos Fabra ha indicado que su representado "era un consejero más y no podía decidir nada", en cuanto a quién se entregaban los patrocinios.

El letrado se ha referido al jurado y les ha indicado que "pueden pensar que Fabra era como El Padrino y Don Corleone, porque existe el tópico" o que tenía control sobre los consejeros de Aerocas que ratificaban los contratos en sus reuniones, pero "la realidad es el que el señor Fabra carecía de capacidad de decisión".

Por su parte, el abogado de Álex Debón ha señalado que no se ha probado que fuera gracias a Carlos Fabra el patrocinio a su representado. Se le patrocinó, ha argumentado, "porque es merecido" y fue un contrato "que decide la Generalitat y que es completamente legal".

Para este letrado, "lo demás son ensoñaciones del Ministerio Fiscal y la abogada de Aerocas". Las presuntas comisiones, ha agregado, "son todo suposiciones".

Y ha asegurado que "no se paga una mordida de esa manera, mediante transferencia", porque es "absurdo y no son tontos" (en referencia a los acusados). Del mismo modo ha defendido la validez del contrato del préstamo aun habiendo sido suscrito a posteriori.

"Soy inocente"

En su turno de palabra final, Carlos Fabra se ha dirigido al jurado y les ha agradecido su "atención" durante este "tedioso" juicio, al tiempo que ha asegurado: "Soy inocente de todo lo que se me acusa".

Álex Debón, por su parte, ha agradecido también al jurado "su tiempo" y ha pedido su absolución: "No ha quedado acreditado que hayamos cometido ningún delito".