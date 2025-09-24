Cano destaca el esfuerzo y la sostenibilidad del sector cerámico valenciano en Cersaie

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Comunitat Valenciana, Marian Cano, ha resaltado este lunes en la feria internacional Cersaie, en Bolonia, el “esfuerzo inversor y humano” del sector cerámico valenciano, que consolida a España como el segundo país con mayor número de expositores en esta feria, tras Italia.

“Las empresas llevan meses trabajando para mostrar lo mejor de su trabajo a clientes de todo el mundo”, ha señalado Cano, quien ha destacado que la Conselleria seguirá apoyando al sector en su proceso de internacionalización.

La consellera ha subrayado además la importancia de “reivindicar en Europa un mercado justo, donde el consumidor conozca el origen y la calidad del producto”, así como el compromiso de la industria con la sostenibilidad, presente en la “hoja de ruta” del sector desde hace años. “La sostenibilidad ambiental, social y económica son claves en una industria que vertebra nuestra comunidad, genera empleo de calidad y fomenta el talento”, ha afirmado.

Cano ha advertido de la necesidad de exigir “cláusulas espejo” en la normativa europea para que los productos extracomunitarios cumplan los mismos requisitos ambientales y sociales que los nacionales, y ha criticado la sobreoferta que podría llegar a Europa desde otros mercados debido a la política arancelaria de Estados Unidos.

La responsable autonómica ha explicado que la Generalitat ha diseñado un “plan USA” para apoyar al sector cerámico en su acceso al mercado estadounidense, donde las empresas valencianas están implantadas y compiten gracias a la calidad, innovación y profesionalidad. “Este plan incluye seminarios y acciones específicas para reforzar su posicionamiento”, ha indicado.

La feria Cersaie, que se celebra hasta el 26 de septiembre, reúne a 71 empresas españolas vinculadas a ASCER en nueve pabellones, consolidando la presencia de España en un certamen que el año pasado recibió más de 95.000 visitantes internacionales.