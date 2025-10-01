SANIDAD

La campaña de vacunación escolar contra la gripe alcanza a más de 6.000 niños en Castellón

Sanidad amplía este año la inmunización al alumnado de 3 a 6 años y mantiene la administración nasal en los colegios con autorización familiar

Onda Cero Castellón

Castellón |

Niños en un colegio | Foto: EFE/Luca Piergiovanni
Niños en un colegio | Agencia EFE

La Conselleria de Sanidad ha iniciado la campaña de vacunación contra la gripe en centros educativos de la Comunitat Valenciana, que este año incluye a todo el alumnado del segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años). En la provincia de Castellón, el pasado curso fueron vacunados 6.149 escolares en el marco de este programa.

La vacunación se realiza en los propios colegios, con la colaboración de equipos sanitarios de los centros de salud, y requiere la autorización previa de las familias. Además, se ha iniciado también la inmunización en centros de educación especial y en residencias de personas mayores y centros de discapacidad.

La vacuna que se administra a los menores es nasal, sin pinchazo, y según Sanidad, permite reducir a la mitad el riesgo de enfermar y evita hasta el 80 % de los ingresos hospitalarios por gripe en esta franja de edad.

Desde Sanidad destacan que la medida busca facilitar la conciliación familiar y reducir la transmisión del virus tanto en las aulas como en los hogares. El objetivo es superar las cifras de cobertura del año pasado, cuando en la Comunitat Valenciana se vacunó al 42,8 % del alumnado de Infantil.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer