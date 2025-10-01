La campaña de vacunación escolar contra la gripe alcanza a más de 6.000 niños en Castellón

La Conselleria de Sanidad ha iniciado la campaña de vacunación contra la gripe en centros educativos de la Comunitat Valenciana, que este año incluye a todo el alumnado del segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años). En la provincia de Castellón, el pasado curso fueron vacunados 6.149 escolares en el marco de este programa.

La vacunación se realiza en los propios colegios, con la colaboración de equipos sanitarios de los centros de salud, y requiere la autorización previa de las familias. Además, se ha iniciado también la inmunización en centros de educación especial y en residencias de personas mayores y centros de discapacidad.

La vacuna que se administra a los menores es nasal, sin pinchazo, y según Sanidad, permite reducir a la mitad el riesgo de enfermar y evita hasta el 80 % de los ingresos hospitalarios por gripe en esta franja de edad.

Desde Sanidad destacan que la medida busca facilitar la conciliación familiar y reducir la transmisión del virus tanto en las aulas como en los hogares. El objetivo es superar las cifras de cobertura del año pasado, cuando en la Comunitat Valenciana se vacunó al 42,8 % del alumnado de Infantil.