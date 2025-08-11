Camilo enamora a Castellón en el SOM Festival y se consolida como la cita más internacional de la quinta edición

Ayer por la noche, el Real Club Náutico de Castellón fue testigo de una de las citas más emocionantes del verano: el concierto de Camilo, cabeza de cartel de la quinta edición del SOM Festival. Con todas las entradas agotadas y más de 6.000 personas abarrotando el Real Club Náutico, la actuación de Camilo se convirtió en el evento del año para la ciudad de Castellón.

La cita atrajo a un gran número de visitantes internacionales, generando un importante impacto turístico en la provincia. Durante los días previos, el artista, que cuenta con casi 29 millones de seguidores en sus redes sociales, compartió su estancia en Castellón mostrando sus paisajes y rincones más emblemáticos, lo que permitió que millones de personas en todo el mundo descubrieran la ciudad y multiplicó su visibilidad.

Ya sobre el escenario, Camilo demostró su interés por conectar con el entorno, haciendo guiños constantes a la cultura local y mencionando lugares icónicos como el Fadrí, que emocionaron especialmente al público castellonense. Camilo interpretó un repertorio cargado de éxitos, que incluye temas como “Una vida pasada”, “PLIS” y “Tutu”, hambrientos himnos de su último álbum Cuatro (mayo de 2024), nominado a tres categorías de los Latin Grammy 2024

Este concierto, además de ser uno de los momentos más esperados de su gira española, ha consolidado la reputación del SOM Festival como la propuesta cultural y musical más exclusiva del verano en Castellón. Este año celebra su quinta edición —del 24 de julio al 17 de agosto— y destaca por su apuesta boutique, su cocina gourmet, su entorno marítimo y su impacto turístico y cultural en la ciudad.

La ciudad vivió una auténtica “oleada internacional”: casi un tercio del público que acudió a los conciertos de Tom Jones (9 de agosto) y Camilo (10 de agosto) procedía del extranjero, lo que ha convertido a Castellón en epicentro musical y turístico mediterráneo durante este fin de semana.

El próximo fin de semana, el SOM Festival pondrá el broche final a su quinta edición con una programación que abarca diversos estilos musicales y artísticos. El viernes 15 será el turno de Mëstiza, el dúo revelación que fusiona la esencia del flamenco con la energía de la música electrónica. El sábado 16, el escenario del Real Club Náutico de Castellón recibirá a Antoñito Molina, el cantautor gaditano que encabeza las listas de éxitos de la música española. Y, como cierre perfecto, el domingo 17, el humor y la sátira de Los Morancos despedirán el festival por todo lo alto. Las entradas siguen disponibles en www.somfestival.es.