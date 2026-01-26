Camarero pide que se defienda en Europa al azulejo de Castellón para proteger el empleo

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha reclamado este lunes al Gobierno de España que “se ponga al lado de Castellón” y apoye en Europa al sector azulejero ante la aplicación de una directiva europea de emisiones que, según ha advertido, puede afectar gravemente a la competitividad y al empleo.

Tras reunirse con responsables de la patronal azulejera Ascer, Camarero ha señalado que el sector “está realmente preocupado” y ha recordado que “viene años estando preocupado por distintas situaciones”, primero por el incremento de los precios del gas y ahora por una normativa europea que podría suponer un aumento de costes de entre 160 y 190 millones de euros.

Ese incremento, ha señalado, “les resta competitividad” y “puede provocar un problema de empleo”, una preocupación que, según ha explicado, el sector está trasladando “a todos los consellers de la Generalitat” por el impacto que puede tener sobre los puestos de trabajo.

Camarero ha indicado que existe una reivindicación tanto al Gobierno de España como a Europa para que los derechos de emisión “tengan en cuenta la singularidad del azulejo de Castellón” y no entren en conflicto con la situación actual del sector. En este sentido, ha pedido que se consideren sus “peculiaridades” y que no se les exijan “esos millones complementarios”.

La vicepresidenta ha subrayado que el sector está haciendo “sus deberes” en materia medioambiental y ha destacado que las empresas están implementando “todas las medidas necesarias para esa cogeneración” y para “esa lucha por el medioambiente”, además de adaptarse a los requisitos medioambientales, aunque ha advertido de que “tienen unos límites y tenemos que respetarlos”.

En este contexto, ha reiterado el respaldo del Consell al sector y ha recordado su peso económico y laboral. “Estamos al lado de los azulejeros”, ha afirmado, un sector que representa “un 30 % del PIB de la provincia” y un volumen de empleo “importantísimo”.

Según ha detallado, el azulejo genera 16.000 empleos directos, 21.000 si se tiene en cuenta todo el clúster, y alrededor de 90.000 empleos directos e indirectos en el conjunto de España. “Son empleos que pueden verse seriamente perjudicados por una decisión en la que no se ha escuchado al sector”, ha advertido.

Camarero ha aprovechado para reivindicar al Gobierno de España que apoye al sector e influya en Europa, ya que, según ha señalado, hacerlo supone respaldar “no solamente a las empresas azulejeras, sino sobre todo a las personas que están trabajando en esas empresas”.

Por último, ha insistido en que la petición del sector es “justa” y pasa por no tener que asumir un pago adicional en derechos de emisión que, según ha concluido, “les resta competitividad y les saca del mercado”.