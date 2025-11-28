La Cámara de Comercio se desmarca de Qualicer 2026 y acuerda celebrar otro congreso mundial

La Cámara de Comercio de Castellón ha decidido desmarcarse de la celebración de la próxima edición del Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (Qualicer), que venía organizando con el Colegio de Ingenieros Industriales de Castellón, y ha acordado celebrar otro congreso mundial con la colaboración de otras instituciones técnicas.

Así, el Pleno de la Cámara de Comercio acordó este jueves no aceptar la celebración del congreso Qualicer 2026 con el Colegio de Ingenieros "bajo la imposición de que la propiedad de la marca es exclusivamente de ellos".

Además, se decidió realizar las acciones legales necesarias para anular la apropiación de la marca por parte del Colegio de Ingenieros ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

El Pleno también acordó aprobar la celebración de un congreso mundial bajo la denominación a determinar en el mes de septiembre en colaboración con otras instituciones técnicas, y ha lamentado el envío de correos y whastapps realizados estos dos últimos días por parte del director técnico de Qualicer "presionando a miembros del comité ejecutivo y pleno de la corporación".