La Cámara de Comercio de Castellón se enfrenta con el colegio de Ingenieros Industriales por la organización de Qualicer 2026

En el escrito la Cámara dice que "la Junta Provincial del Colegio de Ingenieros pretende hacer unos cambios apresurados, incluso alguno de ellos, de dudosa legalidad".

Enfrentamiento entre el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana y la Cámara de Comercio de Castellón que hoy ha publicado un comunicado para expresar su malestar por la intención del Colegio de asumir en solitario la organización del congreso Qualicer, un evento bianual para abordar cuestiones de calidad del azulejo.

Fue el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana quien el 19 de septiembre anunció que organizaría en solitario Qualicer 2026 y que se celebraría el mes de junio de 2026.

Hoy, en su comunicado, la Cámara de Comercio de Castellón ha anunciado que Qualicer será en mayo de 2026, y ha dejado ver las discrepancias entre ambas instituciones. En el escrito la Cámara dice que "la Junta Provincial del Colegio de Ingenieros pretende hacer unos cambios apresurados, incluso alguno de ellos, según entiende la propia Cámara de Comercio de Castellón, de dudosa legalidad".

No obstante, la Cámara de Comercio subraya que el Colegio de Ingenieros Industriales es un colectivo "muy apreciado y respetado por la Cámara con el que siempre han mantenido unas relaciones cordiales" pero entiende que esta institución no tiene capacidad económica ni técnica para poder organizar de forma autónoma dicho congreso.

Recordamos que el Congreso Qualicer nació en 1990 como fruto de colaboración entre ambas instituciones en una alianza que se ha mantenido durante 34 años. En 2017 ambas instituciones renovaro formalmente su marco de colaboración con un Acuerdo Marco que permitió organizar eficazmente las ediciones de 2018, 2020, 2022 y 2024.

