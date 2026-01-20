Acción social

CaixaProinfancia acompaña en Castellón a más de un centenar de menores vulnerables durante 2025

El programa de la Fundación ”la Caixa” ofrece apoyo educativo, social y familiar a menores en situación de vulnerabilidad y mejora sus oportunidades de futuro

Onda Cero Castellón

Castellón |

El programa de la Fundación ”la Caixa” ofrece apoyo educativo, social y familiar a menores en situación de vulnerabilidad y mejora sus oportunidades de futuro
El programa de la Fundación ”la Caixa” ofrece apoyo educativo, social y familiar a menores en situación de vulnerabilidad y mejora sus oportunidades de futuro | Fundación ”la Caixa”

El programa CaixaProinfancia de la Fundación ”la Caixa” ha acompañado a lo largo de 2025 a más de 100 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Castellón, con el objetivo de evitar que la falta de recursos limite sus oportunidades educativas y de desarrollo personal.

La iniciativa, activa desde 2007, ofrece apoyo educativo, social y familiar a menores y actúa en los contextos donde la desigualdad tiene un mayor impacto. Lo hace a través de servicios de refuerzo escolar, actividades de ocio y tiempo libre, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias, en coordinación con los servicios públicos y una red de entidades sociales.

El subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, Marc Simón, ha señalado que “la pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino también de oportunidades”, y ha destacado que el programa trabaja para que “ningún niño o niña vea limitado su futuro por el contexto en el que nace”. En este sentido, ha subrayado que “un acompañamiento educativo y social sostenido en el tiempo marca una diferencia real en las trayectorias vitales de los menores más vulnerables”.

Los datos de impacto del programa reflejan resultados positivos en términos de éxito educativo. Según la Fundación, el 84,7 % de los menores atendidos logra graduarse al finalizar la ESO, una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la media nacional. Además, la tasa de abandono escolar entre los participantes se sitúa en torno al 3,5 %.

CaixaProinfancia
CaixaProinfancia | Fundación ”la Caixa”

En Castellón, el programa atiende a menores de 60 familias que afrontan situaciones de vulnerabilidad. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, CaixaProinfancia ha acompañado a 3.919 menores de 2.672 familias. Más de la mitad de los hogares atendidos son monoparentales y en más del 50 % de los casos los progenitores se encuentran en situación de desempleo, muchos de ellos sin percibir prestaciones.

Por ello, el programa no solo interviene con los menores, sino que actúa también sobre el entorno familiar, reforzando competencias parentales y facilitando recursos que contribuyen a mejorar la estabilidad y el bienestar del conjunto de la familia.

En un contexto en el que uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza o exclusión social en España, CaixaProinfancia refuerza su compromiso con la infancia como una inversión social de alto impacto. El programa ofrece desde apoyo educativo y atención psicoterapéutica hasta ayudas para el equipamiento escolar y la cobertura de necesidades básicas.

Actualmente, CaixaProinfancia está presente en todas las comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas, con actuación en 155 municipios a través de una red de 475 entidades sociales. En 2025, el programa ha acompañado a cerca de 67.000 menores de casi 43.000 familias en toda España, con un presupuesto anual cercano a los 82 millones de euros, con el objetivo de romper el círculo de la pobreza desde la infancia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer