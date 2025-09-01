Buscan 8 vacas bravas fugadas en Alcalà de Xivert, que prohíbe desplazarse por el pueblo

Ocho vacas bravas permanecen en paradero desconocido en el término municipal de Alcalà de Xivert tras escapar en la noche del domingo de un camión de transporte ganadero, según ha informado este lunes el Ayuntamiento de este pueblo castellonense, que ha prohibido los desplazamientos por precaución.

La fuga se produjo mientras numerosos vecinos asistían al último toro embolado de las fiestas locales, cuando diez vacas se escaparon y comenzaron a desplazarse hacia el núcleo urbano, sorprendiendo a los vecinos. Dos de ellas han podido ser ya recuperadas, una este lunes por la mañana.

La Policía Local y la Guardia Civil mantienen desplegado un dispositivo de búsqueda, al que se han incorporado drones para facilitar las labores de localización en zonas de difícil acceso.

Como medida de precaución, el consistorio, según ha anunciado en sus redes sociales, ha prohibido los desplazamientos por el término municipal hasta que los animales sean controlados, con el fin de garantizar la seguridad de la población.

El Ayuntamiento ha solicitado a los vecinos que eviten transitar por caminos rurales y ha agradecido la colaboración ciudadana, al tiempo que ha anunciado que se informará puntualmente sobre la evolución de la situación.