Burriana lamenta el fallecimiento del científico Federico García Moliner

El Ayuntamiento de Burriana expresa su pesar por el fallecimiento, a los 95 años, de Federico García Moliner, físico y profesor universitario nacido en Burriana en 1930, cuya trayectoria ha dejado una profunda huella en la investigación científica internacional y en el ámbito académico.

Licenciado y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Cambridge, García Moliner desarrolló una brillante carrera en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde realizó relevantes contribuciones a la física del estado sólido. Compaginó su labor investigadora con la docencia universitaria, impartiendo clases durante tres años en la Universidad de Illinois (EE. UU.). Como muestra del aprecio de su ciudad natal, Burriana le dedicó una calle en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones al mundo de la ciencia.

Su trabajo fue reconocido en 1992 con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y, más recientemente, en 2023, con la Alta Distinción de la Provincia otorgada por la Diputación de Castellón.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha destacado que “Federico García Moliner no solo llevó el nombre de Burriana a las más altas esferas científicas internacionales, sino que lo hizo desde la excelencia, el rigor y el compromiso con el conocimiento. Fue, y seguirá siendo, un referente del talento académico y científico que nuestra ciudad es capaz de generar”.

Monferrer ha añadido que “en nombre de la corporación municipal y de toda la ciudad, trasladamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan difíciles”.