Las Brigadas Rurales de Actuación Forestal de la Diputación, claves en la prevención de incendios en la provincia

Las cuatro unidades de las BRAF impulsadas hace un año, dan cobertura a todo el territorio en cuanto a la realización de trabajos de silvicultura preventiva

Castellón |

Ubicadas en Caudiel, Zucaina, Vall d’Alba y Xert, estas unidades juegan un papel clave en la prevención de incendios en la provincia. Estas unidades realizan trabajos de silvicultura preventiva y apoyan al dispositivo de bomberos en la consolidación y repaso del perímetro de incendios.

Estas brigadas tienen como objetivo desarrollar trabajos de prevención de incendios forestales, entre los que se incluyen especialmente la silvicultura y la vigilancia preventiva. De igual forma, se encargan de reforzar la limpieza y acondicionamiento de las zonas interfaz urbano forestal.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha resaltado que estas brigadas son un servicio pionero para proteger el extenso patrimonio forestal de Castellón, segunda provincia más montañosa de España. Cada brigada está compuesta por un capataz y cuatro peones especialistas, organizados para actuar en prevención, limpieza de zonas urbano-forestales y como apoyo en extinción y emergencias.

El diputado David Vicente ha señalado que las BRAF son fundamentales para evitar rebrotes y facilitar la extinción definitiva de incendios, trabajando coordinadamente con el amplio dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos. Este operativo, formado por 750 profesionales entre bomberos, voluntarios y protección civil, cuenta con 200 vehículos, cinco medios aéreos, varias unidades especializadas y recientemente ha incorporado nuevos oficiales, coordinadores forestales, camiones BRP y maquinaria pesada para mejorar la capacidad de respuesta ante incendios forestales.

Este conjunto de recursos y brigadas refuerza la protección del territorio y la seguridad de la población ante el riesgo creciente de incendios en la provincia.

