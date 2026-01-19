La borrasca Harry dejará hoy lluvias fuertes en Castellón y nieve en zonas de interior

El paso de la borrasca Harry por la Comunitat Valenciana dejará hoy posibles precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el norte de Castellón por la tarde, con nevadas significativas por encima de los 1.000 a 1.400 metros en el interior de la región, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, Aemet pronostica para este lunes cielo nuboso aumentando de norte a sur durante el día a muy nuboso o cubierto, con probables chubascos aislados en puntos del litoral por la mañana y precipitaciones generalizadas en la mitad norte avanzando de norte a sur por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes o persistentes en el norte de Castellón.

La cota de nieve estará en torno a 1.000 y 1.400 metros, con acumulaciones significativas en el interior norte, mientras las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas con cambios ligeros. Asimismo, habrá heladas débiles en el interior, con viento flojo del norte y noroeste aumentando por la tarde a moderado en el interior y a fuerte en el litoral.

En cuanto al martes, se advierte de precipitaciones generalizadas, localmente fuertes o persistentes en el extremo norte en la primera mitad del día, con nevadas significativas por encima de los 1.000 a 1.400 metros en el interior, y durante la segunda mitad del día en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante.

Según Aemet, el cielo estará mañana cubierto con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes o persistentes y sin descartar que vengan acompañadas de tormenta en el litoral, con cota de nieve en torno a 1.000-1.400 metros en el interior, con acumulaciones de nieve significativas en el interior norte de Castellón.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en el norte de Castellón y en ascenso en el resto; máximas con pocos cambios en Alicante y en descenso en el resto. El viento soplará del norte y noroeste moderado en el litoral y flojo a moderado en el resto, sin descartar rachas muy fuertes del norte a sotavento de las sierras del norte de Alicante.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón: 15,3 y 8,3 grados

València: 15,5 y 7,5 grados

Alicante: 15,5 y 7,8 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: N y NE 3 a 5 localmente 6 desde la madrugada. Marejadilla a marejada aumentando a fuerte marejada mar adentro. Mar de fondo del NE de 1 m. Algún aguacero.

Aguas costeras de Valencia: Componente N 3 a 5 arreciando a 5 a 6 por la tarde. Marejadilla a marejada localmente fuerte marejada por la tarde. Mar de fondo del NE de 1 m. Algún aguacero.

Aguas costeras de Alicante: Componente N 4 a 6 localmente variable 2 a 3 en el sur, arreciando a 7 en el norte al final. Marejadilla a marejada aumentando a fuerte marejada en el norte. Mar de fondo del NE de 1 m. Aguaceros y alguna tormenta.