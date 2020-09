La biblioteca del carrer Solades reobri les portes als lectors

Des de dimecres passat, l'Agència Infantil Solades, situada a la primera planta de l'edifici de la Biblioteca Central, ha tornat a obrir les portes als lectors. Per a fer possible la reobertura, s'ha adaptat el servei als protocols per la COVID-19, amb mampares de seguretat i l'adaptació del taulell, entre altres mesures.

La biblioteca ofereix els serveis presencials de devolució i préstecs, informació bibliogràfica i continuació de tots els serveis telemàtics i a través d'Internet que es vénen prestant, especialment la informació i documentació en format digital que s'està oferint als lectors sobre consultes dels temes que plantegen. També s'atén la tramitació de nous carnets de soci i les renovacions, preferentment de manera telemàtica i, si no és possible, excepcionalment en forma presencial. Els préstecs a domicili se sol-liciten mitjançant cita prèvia. L'aforament al taulell de la Biblioteca està limitat a una persona adulta, o a una persona adulta acompanyant a un menor, en el cas de lectors infantils. Tant per a les devolucions com per a la recollida de llibres, és obligatori l'ús de màscara i respectar la distància de seguretat i la senyalització.

En quant als horaris, els centres bibliotecaris romanen oberts de dilluns a divendres amb l'horari ampliat d'hivern. D'aquesta manera, la Biblioteca Central torna a obrir també a les vesprades, amb horari ininterromput de 9.00 a 20.30 h., les agències de lectura del Pilar i de Solades de 16.30 a 20.30 h. i la Biblioteca Infantil situada a la BUC, de 16.30 a 19.00 hores.