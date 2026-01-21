BENICÀSSIM | FITUR 2026

Benicàssim lleva a FITUR 2026 una oferta turística pensada para disfrutar en familia durante todo el año

La alcaldesa Susana Marqués detalla en Onda Cero el compromiso del Ayuntamiento por un turismo de calidad, sostenible y orientado a la creación de recuerdos en familia

Onda Cero Castellón

Benicàssim |

Benicàssim está presente en FITUR 2026, la Feria Internacional de Turismo, uno de los principales escaparates del sector a nivel nacional e internacional.

El municipio acudirá a esta edición con una clara apuesta por el Turismo Familiar, un modelo centrado en las experiencias compartidas, el bienestar, la naturaleza, la cultura y el ocio para todas las edades, bajo el lema “Vive un Benicàssim muy vivo”.

Susana Marqués
Susana Marqués | OCR

Durante la feria, Benicàssim dará a conocer una oferta turística diversa y equilibrada, diseñada para disfrutarse durante todo el año y que combina playas, espacios naturales, actividades al aire libre, eventos culturales y servicios adaptados a las familias.

Esta presencia en FITUR supone un paso más en el compromiso del Ayuntamiento de Benicàssim por un turismo de calidad, sostenible y orientado a la creación de recuerdos en familia, consolidando al municipio como un destino atractivo más allá de la temporada estival.

