Benicarló presenta en FITUR su nueva marca gastronómica y el Plan Director de Turismo Gastronómico

El municipio centra su presencia en la feria en la presentación de la marca gastronómica ‘Benicarló Cuina Autèntica’ y del Plan Director de Turismo Gastronómico, un documento que marcará la estrategia turística de la ciudad en los próximos años y que tiene como objetivo consolidar la gastronomía como una oportunidad para diversificar la oferta y como motor de desarrollo económico.

Según ha señalado el alcalde, se trata de una apuesta firme por un modelo de turismo que permita diferenciar a Benicarló y poner en valor el producto local, la restauración y el trabajo conjunto del sector. En esta línea, la estrategia se basa en la cooperación entre los diferentes agentes implicados y en la profesionalización del destino.

La puesta en escena en FITUR se completa con la organización de un showcooking, en el que participan los cocineros Carlos Miralles, del restaurante Mar Blava, e Iván Alemán, del restaurante San Rafael.

Juanma Cerdá | OCR

Durante la feria, Benicarló también está manteniendo reuniones de trabajo con agentes del sector turístico, además de establecer contactos con operadores y prensa especializada.

Benicarló en FITUR | OCR

El municipio participa en FITUR dentro del estand de la Comunitat Valenciana y bajo el paraguas de la marca turística provincial Castelló Mediterráneo, del Patronato de Turismo de la Diputación de Castellón.

Juanma Cerdá ha recordado además que el mercado madrileño es uno de los principales emisores de visitantes para Benicarló, solo por detrás de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Aragón.