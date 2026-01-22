BEGOÑA CARRASCO

Carrasco ha insistido en que “el turismo es clave para el futuro de esta ciudad y debe seguir siendo uno de los ejes de la Tercera Transformación de Castellón”, una estrategia que el Ayuntamiento ha presentado esta semana en el marco de Fitur 2026, que se celebra del 21 al 25 de enero en Madrid.

La alcaldesa ha recordado que Castellón se presenta en la feria con una propuesta diversa, basada en sus playas, el clima, la gastronomía y una programación de eventos que refuerza su atractivo como destino familiar, cultural, deportivo y gastronómico. Todo ello bajo el lema “Castellón, es otra cosa”.

Más de 510.000 pernoctaciones en un año

Durante la entrevista, Carrasco ha puesto en valor la evolución positiva del sector turístico en la ciudad, destacando que Castellón ha superado las 510.000 pernoctaciones en el último año, sumando hoteles y apartamentos turísticos, lo que supone un crecimiento cercano al 16%.

También ha resaltado el aumento de la actividad en las oficinas Tourist Info y el peso del turismo nacional, sin olvidar el crecimiento del turismo internacional, especialmente procedente de Francia, Reino Unido y Alemania.

Eventos, deporte y congresos todo el año

La alcaldesa ha destacado el papel de grandes citas como las Fiestas de la Magdalena, Escala a Castelló, el Festival del Viento, la Marató bp Castelló, así como el impulso al turismo deportivo y de congresos, con más de 30 encuentros profesionales celebrados en 2025.

El eclipse total de sol, gran apuesta del verano

Carrasco también ha avanzado en Onda Cero algunos detalles del eclipse total de sol del 12 de agosto, que situará a Castellón como uno de los mejores lugares del mundo para su observación. Un evento que contará con una amplia programación científica y divulgativa en torno al Planetario y las playas del Pinar y el Gurugú.

Una cita que, según el Ayuntamiento, tendrá un importante impacto turístico y una proyección internacional para la ciudad.