Begoña Carrasco: “Estamos cumpliendo con la palabra dada a los castellonenses”

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha afirmado este jueves en el Debate del Estado de la Ciudad que el gobierno municipal ha cumplido con la palabra dada a los castellonenses desde su llegada hace dos años y ha subrayado que “este Gobierno está cumpliendo con la palabra dada. Ese, sin duda, es nuestro mejor aval”.

Calidad de vida, empleo y fiscalidad

Carrasco ha recordado que hace un año aseguró que iban a convertir Castelló “en una de las mejores ciudades con mayor calidad de vida para vivir” y ha señalado que “ahora lo ratifican los estudios y los medios”. En este sentido, ha destacado un artículo del periódico francés Le Figaro que ha situado a Castelló en el podio de las 30 ciudades españolas con mejores condiciones para vivir y otro estudio recogido por El Mundo que la posiciona como la séptima ciudad con mayor calidad de vida en España.

La alcaldesa ha resaltado que “por segundo año Castelló ha sido la tercera ciudad de España en libertad económica”, lo que convierte a la ciudad “en el mejor lugar, sin duda, para vivir y para emprender”. Además, ha afirmado que “estamos en el camino dando los pasos adecuados, sin prisa, pero sin pausa, pero sobre todo sin miedo, preparando lo que hemos venido a denominar la tercera transformación de Castelló”.

En materia de empleo, Carrasco ha destacado que “hoy Castelló registra los mejores datos en muchos años”, con más de 100.000 personas trabajando y una tasa de paro inferior al 10 %, “la más baja desde 2008”. Ha anunciado que en 2026 destinarán “el presupuesto más alto de la historia a fomentar el empleo, 1.261.000 euros”, y ha subrayado que “más de la mitad de los participantes en los cursos de empleo encuentran un empleo estable”.

Sobre incentivos fiscales, la alcaldesa ha informado de que “este Gobierno ya ha anunciado que va a volver a bajar los impuestos, un 2 % para todos los recibos del IBI, y acumulamos desde que llegamos un 8 % respecto al año 2023, hasta llegar el próximo año al 10 %, tal y como prometimos a los castellonenses”. También ha recordado que “por tercer año consecutivo se ha exonerado del pago de la tasa de las terrazas a la hostelería” y que se bonificarán impuestos como el ICO y las transmisiones patrimoniales.

Carrasco ha defendido que “vamos a seguir ampliando las bonificaciones para amortiguar el impacto del ‘basurazo’ del Gobierno de Sánchez, que ha duplicado el recibo este año”, con bonificaciones que llegan hasta el 90 % para inquilinos de viviendas, comercios y pymes, además de “poner en marcha nuevos contenedores inteligentes para premiar a los que más reciclen”.

Proyectos urbanos, movilidad y servicios sociales

En cuanto a proyectos urbanos, ha anunciado que “la semana que viene firmamos el contrato que desarrollará la obra para convertir el Mercado Central en un moderno escaparate de productos frescos y un centro neurálgico de la gastronomía y del turismo”, con una inversión de 9,6 millones de euros. Asimismo, ha destacado que “en 2026 comenzarán las obras de Sensal Park, el mayor bosque urbano de la ciudad, con 122.000 metros cuadrados para el encuentro y la salud de los castellonenses”.

Sobre movilidad y servicios públicos, la alcaldesa ha detallado que “este Gobierno ha estrenado Bicicas con 500 bicicletas nuevas” y ha lanzado la oferta para un nuevo contrato de transporte público de 150 millones de euros, que permitirá renovar la flota, aumentar frecuencias y extender líneas, incluyendo servicios nocturnos.

En el ámbito social, Carrasco ha indicado que se han creado plazas estructurales para estabilizar la atención al público en bienestar social y que “tan pronto como tengamos el mobiliario, los servicios centrales se trasladarán a Borrull para dignificar la atención”. Ha destacado el impulso a la digitalización para acabar con “las vergonzosas colas del hambre” y ha avanzado la creación de unidades de respiro en los seis distritos para ayudar a las familias con personas dependientes, además de apoyar la creación del CRAPS para los usuarios de Ateneu Castelló.

La alcaldesa ha puesto en valor que “este Gobierno es el primero que ha puesto en marcha un Plan de Salud Mental en Castelló”, con programas específicos para los más vulnerables y para los jóvenes, a través de un convenio con el Colegio de Psicólogos. También ha anunciado que en 2026 se implementará un Plan contra la Soledad no deseada y un programa para conectar a personas mayores que viven solas con jóvenes que necesitan vivienda, “favoreciendo convivencia y acompañamiento en beneficio mutuo”.

Respecto a la vivienda, ha explicado que “pondremos en marcha una nueva línea de alquiler joven, la primera en la historia de este Ayuntamiento, para jóvenes entre 18 y 35 años, dependiendo de su renta”. Ha anunciado que “se habilitarán cinco sectores para construir cerca de 4.000 pisos, de los que más del 40 % serán viviendas de protección pública” y que el plan VIVE impulsará 123 viviendas públicas. También ha destacado una inversión de 17 millones de euros para rehabilitar más de 500 viviendas en barrios degradados y una línea de ayuda para la reforma de fachadas.

En educación, Carrasco ha recordado que “hemos empezado el curso estrenando dos nuevos colegios, el Cano y el Mestre Canós”, y ha resaltado una inversión histórica de dos millones de euros en mantenimiento de centros educativos públicos. Ha anunciado además que se han cedido parcelas para ampliar el colegio Vicent Castell y construir el futuro IES Cremor, y que “vamos a crear oasis climáticos en los patios de veinte colegios”.

En turismo, ha manifestado que para 2026 se ha aprobado “el presupuesto más alto de la historia, 1,5 millones de euros”, y ha enumerado mejoras en la playa, como la instalación de mobiliario con zonas de sombra, duchas, lavapiés y nuevas plazas de aparcamiento. Ha destacado la reapertura de chiringuitos en Semana Santa, las obras para extender el tranvía hasta la playa y el impulso a eventos internacionales como el SOM Festival, que ha atraído a 40.000 personas, y el Festival del Viento, que ha consolidado su carácter internacional.

Carrasco ha asegurado que “hemos cumplido con la palabra dada en fiestas, con nuevos estatutos y una junta elegida democráticamente” y ha anunciado la próxima remodelación del almacén de gaiatas Pepín Marco, un compromiso con los festeros.

En relación al Grao, ha subrayado la inauguración del CEIP El Cano, la sede de la Asociación de la Panderola, el proyecto DiverCity y la Avenida Ferrandi Salvador, así como campañas estivales exitosas. Ha avanzado la firma de un convenio con la UNED para abrir una sede universitaria en el Grao y ha anunciado que los jardines del puerto pasarán a ser propiedad municipal, junto con la transformación de la vía verde en una vía ciclopeatonal.

Finalmente, la alcaldesa ha manifestado que el gobierno municipal ha trabajado “sin prisa, pero sin pausa” en “la tercera transformación de Castelló”, orientada a “hacer de Castelló una ciudad más verde, accesible, sostenible y centrada en las personas”, y ha reafirmado su compromiso con “el Castelló del futuro”.