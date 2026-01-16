Barrachina reclama una financiación justa para Castellón: “No queremos ni más ni menos, queremos lo justo para nuestra tierra”

La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón (PPCS), Marta Barrachina, ha reclamado una financiación justa para la provincia y para la Comunitat Valenciana y ha criticado la posición del PSPV, al que acusa de “alinearse con los independentistas para castigar a los castellonenses”.

Barrachina ha anunciado la presentación de propuestas tanto en la Diputación de Castellón como en los ayuntamientos de la provincia con el objetivo de exigir al Gobierno de España que ponga fin a la infrafinanciación que, según el PPCS, sufre la Comunitat Valenciana y, en consecuencia, la provincia de Castellón. “No queremos ni más ni menos. Queremos lo justo para nuestra tierra y lo defenderemos hasta el final”, ha manifestado.

La presidenta provincial del PPCS ha señalado que una propuesta “justa” pasaría por el abono de más de 40.000 millones de euros correspondientes a la deuda histórica derivada de la infrafinanciación, así como por un incremento inmediato de los recursos que recibe la Comunitat Valenciana. Este aumento, según ha indicado, debería reflejarse también en áreas como sanidad y dependencia, “como marca la ley y como reciben el Gobierno catalán y el Gobierno vasco”.

En este contexto, Barrachina ha recordado que el acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los partidos independentistas, a su juicio, no contempla el fondo de nivelación anual —estimado en unos 1.800 millones de euros por la comisión de expertos— para compensar la infrafinanciación hasta la aprobación de un nuevo sistema. Tampoco, según ha señalado, tiene en cuenta una deuda de 4.000 millones de euros en dependencia, más de 1.000 millones por el gasto sanitario de desplazados ni la deuda histórica acumulada desde la implantación del actual sistema de financiación en 2009. El PPCS cifra esta infrafinanciación en más de 30.000 millones de euros, a lo que suma el coste financiero de la deuda generada.

“Nosotros queremos lo que nuestra tierra merece. Ya está bien de castigos, menosprecio y humillaciones, no se lo vamos a permitir”, ha afirmado Barrachina en referencia a la postura del PSPV en la provincia. La dirigente popular ha asegurado que los socialistas de Castellón “son los únicos que han aplaudido el chantaje de los separatistas para financiar el sillón de Sánchez”, y ha subrayado que otros representantes socialistas autonómicos, excepto Cataluña, han rechazado el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana.

En relación con el PSPV de Castellón, Barrachina ha lamentado que “sus decisiones van en contra de nuestra tierra” y ha asegurado que “nunca antes un político había hecho tanto daño a su provincia y tanto bien a su jefe de filas”. A su juicio, estas decisiones tienen como objetivo “conservar su sillón a costa de los servicios públicos que reciben los ciudadanos”, y ha añadido que “sin duda esos ciudadanos lo recordarán a la hora de votar en las elecciones que se aproximan”.

Por último, la presidenta provincial del PPCS ha trasladado un mensaje de confianza a los castellonenses. “Castellón necesita una voz firme y valiente y el Partido Popular va a seguir siendo esa voz. Y confiamos en que pronto un nuevo Gobierno de España pueda legislar en defensa de nuestra tierra con el PP al frente”, ha concluido.