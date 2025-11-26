Barrachina presenta un presupuesto récord de 216 millones de euros para 2026

La Diputación de Castellón iniciará la activación del Presupuesto 2026 a principios de enero tras aprobar este martes 2 de diciembre unas cuentas que superan los 216 millones de euros y que priorizan la atención a los 135 municipios de la provincia.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha calificado este presupuesto como “un paso decisivo hacia una provincia más fuerte, cohesionada y con más oportunidades para todos”. Barrachina ha resaltado que, frente a la infrafinanciación que sufren los municipios por parte del Gobierno de España, la Diputación refuerza su compromiso con los pueblos, “poniendo el bienestar de las personas en el eje de nuestra acción de gobierno”.

Inversión directa a los municipios

El presupuesto contempla 50,9 millones de euros en inversiones directas a los municipios, incluyendo el Fondo de Cooperación Municipal (15,2 millones), el destinado a la lucha contra la despoblación (2,2 millones) y el Fondo para Municipios Turísticos (931.000 euros). Además, el Plan Impulsa para 2026-2027 alcanza una inversión histórica de 32,5 millones, a la que se suman más de 3 millones para convenios singulares que buscan solucionar problemas específicos de cada localidad.

Las partidas destinadas a infraestructura incluyen 9,31 millones para la red de carreteras y 1,545 millones para caminos rurales, además de 200.000 euros para subvenciones de catástrofes y 100.000 euros para derribos de titularidad municipal. Para la gestión de residuos se destinan 6,58 millones, y el Servicio Provincial de Asistencia a Municipios (Sepam) cuenta con 4,987 millones, de los cuales 1,9 millones se dedicarán a modernizar aplicaciones informáticas.

El presupuesto también reserva cerca de 5,2 millones para medio ambiente y medio natural, incluyendo 2,6 millones para el control del mosquito y la instalación de luminarias y placas fotovoltaicas, además de otras líneas de defensa del territorio y bienestar animal.

Bienestar social y apoyo a las personas

La segunda gran área del presupuesto suma 22 millones de euros, con 12,52 millones para Bienestar Social e Igualdad, un 4,7% más que en 2025. Se refuerzan programas como los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), las Unidades de Conciliación Familiar (UCF) y las Escoletes Matineres, así como la teleasistencia, cuya partida aumenta de 320.000 a 401.000 euros. Atención primaria, transporte a demanda, subvenciones a asociaciones de jubilados y el programa Penyeta Roja completan este eje.

Agua, desarrollo y futuro

En materia hídrica, el presupuesto alcanza 17,779 millones de euros, incluyendo 13 millones para depuración de aguas, 3,1 millones para abastecimiento y 500.000 euros al Consorcio Provincial de Aguas.

Para asegurar el desarrollo y el empleo, se destinan 1,96 millones a desarrollo rural y sector primario, y 2,88 millones a Promoción Económica y proyectos como Jóvenes emprendedores o convenios con CEEI y la Cámara de Comercio. La promoción cerámica recibe 1,68 millones.

Turismo, deporte y cultura

El presupuesto apuesta también por proyectar la provincia: 5,055 millones para deporte (+16,5%), 8,75 millones para turismo y 6,365 millones para cultura, archivo, museos y restauración. Se incluyen convenios para patrimonio histórico como la Torre del Rey de Oropesa, la Cartuja de Valldecrist y el Santuario de Penyagolosa.

Finalmente, el Consorcio Provincial de Bomberos recibirá 25,36 millones de euros, destinados a mejora de infraestructuras, flota, brigadas forestales y equipamiento profesional.

Marta Barrachina ha señalado que el presupuesto 2026 “es una nueva muestra de que esta institución trabaja para asegurar el bienestar, las oportunidades, el desarrollo y el progreso en el conjunto de nuestro territorio”.