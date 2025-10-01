Barrachina pide al Gobierno unos PGE que contemplen inversiones necesarias para la provincia

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha exigido al Gobierno de España la aprobación de unos Presupuestos Generales que contemplen las inversiones necesarias para que la provincia sea escuchada. "Es necesaria una política estatal comprometida con nuestro territorio, que atienda y responda a nuestras necesidades y demandas; un compromiso que a día de hoy no existe", ha subrayado.

Al respecto, la presidenta de la Diputación de Castellón ha lamentado que el Gobierno central haya cerrado el mes de septiembre "incumpliendo, de nuevo, el mandato constitucional de presentar unos Presupuestos Generales del Estado tres meses antes de que termine el año". "En este sentido, el Gobierno de España lleva gestionando los ejercicios 2024 y 2025 con unas cuentas prorrogadas, ya que las últimas datan de 2023. Eran unos pésimos Presupuestos para la provincia de Castellón que no contemplan las inversiones necesarias", ha lamentado.

Como ha continuado diciendo Marta Barrachina, no aprobar unos presupuestos para 2026 supone que muchos proyectos necesarios para la provincia no se podrán realizar por no contar con partidas que respalden las inversiones. Así, la presidenta ha expresado la necesidad de ayudar al sector cerámico, la agricultura, la ganadería y la pesca, porque -ha dicho- no solo son motor económico de esta tierra, "son además imagen y símbolo de la personalidad de esta provincia que necesitan de ayudas reales".

Del mismo modo, la primera presidenta de la Diputación ha lamentado que la falta de presupuestos afectará a la prevención de inundaciones en la provincia. Y es que, "el Gobierno de España tiene pendiente invertir más de 65 millones de euros en la provincia de Castellón para dar cumplimiento a las medidas de prevención de inundaciones contempladas en los planes estatales para evitar inundaciones en zonas pobladas", ha indicado Barrachina.

Asimismo, ha subrayado que la no aprobación de Presupuestos Generales también puede dejar pendientes inversiones necesarias para la provincia de Castellón, como por ejemplo, la regeneración de la costa. Asimismo, quedarían prorrogadas actuaciones "clave" para conectar la provincia, ha añadido, y ha explicado que dentro de estas actuaciones se incluyen los accesos de la autopista AP-7 en municipios como Benicàssim, Vila-real o Vinaròs.

Seguidamente, la presidenta de la institución provincial ha hecho hincapié en la prolongación de la A-7 hacia el norte, una obra "clave para la vertebración provincial de norte a sur por el interior". Además, ha aclarado que quedan pendientes actuaciones en diversas carreteras para mejorar la seguridad vial, tanto de los peatones como del tráfico, así como mejoras en diversos cuarteles de la provincia, "entre otros proyectos fundamentales para el desarrollo de Castellón".

ENTREGAS A CUENTA

Además de las inversiones pendientes, la presidenta de la Diputación de Castellón ha recordado que la no aprobación de Presupuestos Generales del Estado significa que no se actualizan las entregas a cuenta de forma correcta, lo que -ha apunado- impide utilizar los ahorros para dar servicio a los vecinos para resolver problemas y promover oportunidades.

Barrachina ha recordado que el Gobierno debe más de 200 millones de euros a los municipios de la provincia, "una deuda injusta que impide prestar mejores servicios públicos". En este punto has subrayado que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 10 de junio de 2025, a la vista del informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del sector público local, da la razón a la Diputación de Castellón ya que, entre otros puntos, resolvió instar al Gobierno a actualizar las asignaciones por participación en los tributos del Estado de las entidades locales, neutralizando así la merma sufrida por las prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado.

La presidenta del Gobierno Provincial ha incidido en que, desde la Diputación de Castellón, "como altavoz para reivindicar las necesidades del conjunto de la provincia", seguirán reivindicando las necesidades de los 135 municipios y reclamando cuantas reuniones sean necesarias con los diferentes ministerios "para seguir exigiendo que el Gobierno de España cumpla con la provincia de Castellón que tanto lo necesita".

"Llegaremos donde haga falta para que el Gobierno de España atienda esta provincia que tanto necesita y que tan abandonada sigue estando", ha concluido la presidenta Marta Barrachina.