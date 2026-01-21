Barrachina pide al Gobierno ayudas para los municipios del litoral de Castellón afectados por la borrasca Harry

La presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, va a solicitar al Gobierno de España una línea de ayudas económicas dirigida a los municipios del litoral de la provincia para paliar los daños ocasionados por la borrasca Harry.

Tras los graves efectos que ya ha ocasionado la borrasca este mismo martes en los municipios del litoral, la máxima representante de la institución provincial ha anunciado que va a remitir una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, “para que se actúe con diligencia y los municipios puedan restablecer la normalidad lo más pronto posible sin tener que asumir ellos toda la carga económica que pueda suponer”.

“No es un episodio aislado, es una realidad que se repite año tras año como consecuencia de la regresión de la costa que sufren los municipios de nuestro litoral y el Gobierno Central, que es la administración competente en la protección de la costa, sigue sin actuar”, lamenta la dirigente provincial. Por ello, desde la institución provincial exigen que se actúe con rapidez y se pueda activar la línea de ayudas necesaria para los municipios damnificados que hayan registrados desperfectos en sus paseos marítimos o viales, entre otros. Municipios costeros como Vinaròs, Benicarló, Oropesa del Mar, Burriana, Almassora, Nules, Moncofa, Xilxes, “que sufren las consecuencias de la inacción del Gobierno Central cada vez que hay un temporal marítimo como el registrado hoy”.

“El Gobierno de España no puede dar la espalda a los intereses de la provincia y en especial de nuestra costa que es uno de nuestros mayores recursos; por ello, no dejaremos de alzar la voz para reivindicar su más que necesaria y urgente protección”, ha finalizado la presidenta Marta Barrachina.