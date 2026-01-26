Barrachina y Pérez Llorca abordan proyectos estratégicos para la provincia de Castellón

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha mantenido este lunes una reunión institucional con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la que ambas administraciones han abordado diferentes proyectos estratégicos para la provincia relacionados con infraestructuras, sanidad, recursos hídricos y el sector primario.

El encuentro, celebrado en el Palau de la Generalitat, ha servido para reforzar la coordinación institucional y repasar iniciativas como el plan de inversiones para la mejora de infraestructuras deportivas, el desarrollo del plan estratégico Futur Província, posibles incentivos dirigidos a jóvenes ganaderos, la recatalogación de carreteras y diversas actuaciones en materia hídrica.

Tras la reunión, Marta Barrachina ha señalado que el objetivo es “seguir avanzando desde la colaboración y el trabajo conjunto entre administraciones para que la provincia de Castellón continúe creciendo en oportunidades y desarrollo”.

En materia hídrica, ambas partes han realizado un balance de las actuaciones ejecutadas para garantizar el suministro de agua potable en municipios como Canet lo Roig, La Jana, Traiguera, Xodos, Benafigos y Vistabella del Maestrat, así como de las intervenciones previstas en otros puntos del territorio. Según ha indicado la presidenta de la Diputación, “el agua es un recurso esencial y es prioritario atender las necesidades reales de los municipios, especialmente en las zonas con mayores dificultades de abastecimiento”.

Durante el encuentro también se ha abordado la necesidad de impulsar un plan de inversiones para la mejora de las infraestructuras deportivas de la provincia. Barrachina ha destacado que “invertir en infraestructuras deportivas es invertir en salud y bienestar para la ciudadanía”.

El Plan Futur Província ha sido otro de los asuntos tratados. La presidenta de la Diputación ha subrayado que se trata de “un plan estratégico para consolidar un modelo de crecimiento sostenible”, y ha apuntado que la colaboración público-privada “es una herramienta clave para que los proyectos tengan un impacto duradero”.

Asimismo, se ha planteado la posibilidad de establecer incentivos dirigidos a jóvenes ganaderos con el objetivo de reforzar el sector primario y favorecer el relevo generacional en el medio rural.

Otro de los puntos abordados ha sido la recatalogación de carreteras de titularidad municipal para que pasen a ser gestionadas por la Diputación. Esta medida estaría dirigida a municipios de menos de 5.000 habitantes y permitiría, según Barrachina, “aliviar la carga que supone para las pequeñas localidades el mantenimiento de estas vías y mejorar la seguridad”.

En el ámbito sanitario, la presidenta de la Diputación ha puesto el acento en el nuevo Hospital General de Castellón, al asegurar que “no hay ninguna infraestructura más importante en la provincia”, motivo por el que ha solicitado un seguimiento específico de las obras del futuro centro sanitario.

La reunión se enmarca en la agenda de contactos institucionales de la Diputación de Castellón para trasladar a las distintas administraciones las principales demandas del territorio y coordinar actuaciones conjuntas en proyectos considerados prioritarios.