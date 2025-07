Barrachina: "Gobernar es tomar decisiones y las hemos tomado con firmeza"

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha señalado hoy que, durante los dos últimos años, la institución provincial ha vuelto a ser "útil, próxima y una aliada del futuro de esta tierra", y ha criticado al Gobierno central: "No dejarnos gastar remanentes y no darnos el dinero que nos corresponde es tener una cara muy dura".

Según Barrachina, el gobierno del PP está "para defender a Castellón con voz propia y sin perdir permiso a ninguno". "Gobernar es tomar decisiones y las hemos tomado con firmeza, sin complejos y con una única brújula, los castellonenses".

Así se ha expresado Barrachina durante el pleno en el que se ha celebrado el debate sobre el estado de la provincia, en el que PSPV y Compromís han acusado al Gobierno provincial de utilizar la institución al servicio del PP, mientras que Vox ha afirmado que la despoblación del interior es "gravísima".

"No se gobierna para contentar a unos pocos, ni para pagar favores, pues la Diputación no es un escenario para el postureo político, es el motor de las oportunidades de Castellón, ha subrayado Barrachina, quien ha destacado que el gobierno provincial ha alzado la voz "por todo lo que afecta a esta tierra". "Castellón no está en venta y su dignidad no es negocio. La provincia exige respuestas y no excusas, hechos y no discursos vacíos", ha añadido.

La presidenta de la Diputación considera que Castellón está mejor que hace dos años. "Queda mucho por hacer, pero este equipo tiene ganas de seguir trabajando sin descanso con la ilusión del primer día y la vocación de cumplir con la palabra dada", ha dicho, Barrachina, quien ha criticado la actitud del Gobierno de España por "responder con un silencio atronador" a sus peticiones de reuniones "para solucionar problemas de la provincia"

"El Gobierno central lleva dos años sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado, es decir, sin trabajar, lo que supone no tener clara la hoja de ruta que quiere para esta tierra", ha apuntado la máxima dirigente de la Diputación, la cual ha indicado que la "asfixia" económica a la que "obliga" el Gobierno de España a Diputación y ayuntamientos les obliga a hacer "malabares".

Al respecto, Barrachina ha recordado que el Gobierno central debe a los ayuntamientos de la provincia y Diputación 221 millones de euros, al que ha pedido que apueste por el potencial de Castellón, pues "no se pueden perder dos años más". Por contra, la presidenta de la Diputación ha señalado que en estos dos últimos años se ha conseguido que la provincia "sea escuchada en Valencia en temas como la sanidad, con la activación de nuevo del CICU en la provincia y con licitaciones y no maquetas respecto al nuevo Hospital General".

"CASTELLÓN ES MÁS LIBRE"

Según Marta Barrachina, la provincia ahora es "más libre en educación, en conciliación y en impuestos, y avanza y cuenta más gracias al gobierno del PP, la Generalitat Valenciana y Carlos Mazón, que puso a disposición 14 millones de euros para los ayuntamisntos afectados por las lluvias, así como para rehabilitar pistas forestales y arreglar caminos rurales".

"Tenemos un proyecto sólido y coherente, una hoja de ruta que mira hacia el futuro y garantiza soluciones reales. Hace dos años la Diputación era una institución apagada que había pedido la confianza de muchos, hoy ha cambiado esta realidad y vuelve a ser una máquina en marcha, con fuerza y dirección, es la que escucha y llega donde otros no pueden", ha afirmado.

Barrachina se ha referido a algunos de los logros de su gobienro durante los dos primeros años de mandato, como el aumento del 12 por ciento del presupuestos en bienestar social, la mejora de 27 carreteras, la firma de más de 50 convenios singulares con municipos para que puedan ejecutar obras o la protección de la provincia en situación de emergencias".

Ha insistido en que esta será la legislatura del agua, y ha resaltado el paso definitivo dado para la creación del Consorcio Provincial del Agua. También ha destacado el aumento de la partida para garantizar el agua a los municipios más pequeños. Así mismo, ha significado la consecución de municipios más respetuoso con el medio ambiente o el incremento de 24% del contrato en la lucha contra los mosquitos.

Además, ha mencionado el crecimiento en casi 4 millones de euros del presupuesto de turismo, destacando que este año la provincia podría alcanzar los 2,2 millones de turistas. En este sentido, ha dicho que el aeroperto "vive su mejor momento y el tiempo ha quitado la razón a los que lo denostaron". También se ha referido a la mejora del Consorcio Provincial de Bomberos y a la defensa de la costa.

"Si tuviéramos la financiación que nos toca imaginen todo lo que haríamos. Si piensan que nos frenarán y nos bloquearán, se equivocan", ha apuntado Barrachina, quien ha pedido que los socialistas, en el próximo comité federal, defiendan a los castellonenses y le digan a Pedro Sánchez que pague "lo que debe a la provincia" y le de la financiación que le corresponde.

Por su parte, el diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha explicado que la provincia "agoniza" y ha añadido que la despoblación del inteior es "gravísima". "No encontramos cooperación de casi nadie, en infraestructuras nos vamos quedando atrás, en turismo hay que exigir a los municipios que colaboren y hay que trabajar para que la industria, especialmente la cerámica, consiga energía más barata", ha subrayado.

"IMPOSICIÓN Y FALTA DE DIÁLOGO"

El portavoz de Compromís en la Diputación, David Guardiola, ha manifestado que la ciudadanía ha certificado que el único cambio que ha hecho el gobierno provincial ha sido reafirmar "la imposición y falta de diálogo, con un uso partidista de la institución a favor del PP y apostando por el silencio ante el Consell del Ventorro".

Según ha explicado, "hay propuestas de Compromís que se plasmaron en los presupuestos, pero es una lástima que fuera corto ese momento de diálogo, que un PP acorralado por la incompetencia criminal de Mazón y Pradas acabara parapetado en las tesis de Vox como salvavidas y se aprobaran unos presupuestos que maltratan a Castellón y que el gobierno de la Diputación optara por romper puentes al diálogo y por la imposición y el partidismo".

Por su lado, el portavoz del Grupo Socialista, Samuel Falomir, ha criticado la actitud "prepotente" del Gobierno de la Diputación, y ha lamentado que solo considerae a los socialistas "ladrones, puteros o basura". Falomir ha demandado directrices a la hora de firmar los convenios singulares con los ayuntamientos y que el Gobierno provincial explique en qué se invertirán los remanentes de tesorería, que, según ha sugerido, podrían destinarse a mancomunidades para asumir servicios sociales.

"La gente enterrada en una cuneta en menos importante que la compra de una alfombra, hemos cambiado la dignidad por la ostentación. No se aborda el bienestar animal, la despoblación va a más y han decidido hacer de esta institución un búnker al servicio del PP", ha criticado Falomir, quien ha ofrecido la mano al PP para construir una provincia mejor.

El diputado del PP Héctor Folgado ha acusado a PSPV y Compromís de encarar este debate "sin afrontar los temas importantes de la provincia". "Este debate se les hace bola igual que cuando gobernaban. Son mal gobierno y mala oposición, y esto se convierte en un lastre para la provincia", ha subrayado.

"Esta casa ha dado muy buenas noticias a los alcaldes en estos dos años, aunque hemos tenido que escuchar cómo la cúpula del PSOE aprovechaba el poder para repartirse comisiones y prostitutas mientras deben dinero a esta provincia", ha agregado.

Marta Barrachina ha cerrado el debate para lamentar que PSPV y Compromís llegen al pleno a tender la mano y fuera "peguen la puñalada trapera".