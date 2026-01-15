Barrachina denuncia el "silencio" del Gobierno ante sus solicitudes de reunión

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha denunciado la falta de respuesta del Gobierno de España a diversas solicitudes de reunión registradas desde 2024 para tratar cuestiones que considera estratégicas para el desarrollo económico y social de la provincia.

Según ha explicado Barrachina, algunas de estas peticiones se dirigieron a los ministerios de Industria y de Transportes el 16 de enero de 2024, con el objetivo de trasladar la situación de sectores como el cerámico y el transporte. “Es necesario y urgente apoyar el sector cerámico, y esa ayuda debe llegar desde todas las administraciones”, ha señalado la presidenta provincial, quien ha recordado que se trata de una actividad “vital para la economía, la innovación y el empleo en Castellón”.

La presidenta de la Diputación ha subrayado que el sector cerámico genera uno de cada cuatro empleos en la provincia y ha insistido en la importancia de mantener un diálogo directo con el Ejecutivo central. “Desde la Diputación continuaremos trabajando con seriedad y lealtad para que la cerámica y el transporte sigan siendo motores de empleo y oportunidades”, ha afirmado.

Asimismo, Barrachina ha indicado que también se han solicitado reuniones con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en abril de 2024 y en mayo de 2025, sin haber obtenido respuesta hasta el momento. En estos encuentros, la Diputación pretendía abordar, entre otros asuntos, la reclamación de 105 millones de euros que, según la institución provincial, el Estado adeuda a la corporación. “No pedimos privilegios, exigimos lo que nos corresponde y respeto institucional para Castellón”, ha declarado.

En materia de financiación, la presidenta ha insistido en la necesidad de contar con unos Presupuestos Generales del Estado y de avanzar hacia un reparto más equitativo de los recursos públicos. “Una distribución más justa nos permitiría prestar mejores servicios públicos de calidad a nuestros vecinos”, ha añadido.

La Diputación también ha señalado la falta de respuesta a las solicitudes de reunión cursadas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tanto con la anterior ministra, Teresa Ribera, como con la actual responsable del departamento, Sara Aagesen. Según Barrachina, el objetivo de estos encuentros era abordar proyectos relacionados con el abastecimiento de agua y las infraestructuras necesarias para reducir los riesgos derivados de episodios de lluvias intensas. “No hemos podido trasladar inversiones clave para proteger a las familias castellonenses”, ha lamentado.

Desde el Gobierno central no se ha ofrecido, por el momento, una valoración pública sobre estas solicitudes. Mientras tanto, Barrachina ha asegurado que la Diputación “seguirá gestionando y planificando el futuro de la provincia” y “defendiendo los intereses de los 135 municipios de Castellón”.