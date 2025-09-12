diputación castellón

Barrachina denuncia falta de respuesta del Gobierno central

“Llevamos casi año y medio esperando para que nos den respuesta a las reuniones cuyo fin es que el Gobierno escuche y atienda a esta provincia y exigir, una vez más, que pague lo que se nos debe”, subraya la dirigente provincial

Onda Cero Castellón

Castellón |

Marta Barrachina
Marta Barrachina | dipcas

Marta Barrachina, presidenta de la Diputación de Castellón, ha lamentado que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no haya atendido las solicitudes de reunión que ha presentado para abordar la situación de infrafinanciación que afecta a la provincia. Según Barrachina, Montero ha ignorado dos peticiones enviadas en abril de 2024 y mayo de 2025, en las que se reclamaba una reunión para trasladar la deuda de 105 millones de euros que, a juicio de la diputada, el Gobierno central mantiene con Castellón.

Barrachina ha señalado que, pese al incremento en la recaudación fiscal de la provincia en los últimos dos años, el reparto de recursos estatales no se ha visto reflejado en una mayor financiación local, debido a una reducción en las entregas a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) respecto a 2024. La dirigente provincial ha insistido en la necesidad de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que garanticen una distribución más equitativa de los fondos, así como en flexibilizar la normativa para que los ayuntamientos puedan utilizar sus remanentes para mejorar servicios e infraestructuras.

El pleno de la Diputación aprobó en abril una moción para instar al Gobierno central a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera, y a convocar de manera urgente la Comisión Nacional de Administración Local.

Además, Barrachina ha informado de que ha solicitado reuniones con los ministros de Industria y de Transportes para defender los sectores cerámico y del transporte, sin obtener respuesta hasta el momento. En contraste, ha logrado un encuentro con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para abordar la protección del litoral provincial.

