Barrachina defiende el aeropuerto de Castellón tras las críticas del presidente de AENA

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha salido en defensa del aeropuerto de Castellón tras las declaraciones del presidente de AENA, Maurici Lucena, quien calificó esta infraestructura como un “símbolo de despilfarro”. Las palabras de Lucena se produjeron después de que el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, elogiara la instalación y la considerara como “modélica”.

En respuesta, Barrachina ha pedido al Gobierno de España que “abandone la vía del insulto”, afirmando que “cuando nos descalifican, atacan a la provincia de Castellón”.

La presidenta provincial ha señalado que “el aeropuerto de Castellón es un valor en alza” y ha defendido su funcionamiento con base en los datos de tráfico de pasajeros. “Lo demuestran unos resultados que revelan una evolución no solo positiva, sino que alcanza resultados récord con una previsión de 300.000 usuarios en 2025”, ha afirmado. “Estos datos son símbolo de buena gestión y garantía de servicio para todos los castellonenses. Porque la buena marcha de esta instalación es el éxito del conjunto de mi provincia”, ha añadido.

Barrachina ha criticado el tono de las declaraciones provenientes del Ejecutivo central: “Los insultos que llegan desde el Gobierno de España no parecen ser el mejor camino”. En su opinión, “cuando le va bien a mi provincia, como demuestra el éxito del aeropuerto, le va bien al conjunto de España. Es la mejor vía para construir país”.

En ese contexto, ha invitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a visitar el aeropuerto de Castellón y a “conocer nuestra tierra”. “Las críticas hacia nuestra provincia demuestran un profundo desconocimiento que queremos que supere”, ha señalado.

Datos de tráfico del aeropuerto de Castellón

Según el último balance publicado por el aeropuerto de Castellón, correspondiente al mes de agosto, la infraestructura registró 44.925 pasajeros, lo que representa un incremento del 21% respecto al mismo mes de 2024. Se trata del mejor registro mensual alcanzado por el aeropuerto.

En el acumulado de los primeros ocho meses de 2025, se contabilizaron 221.704 pasajeros, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior.