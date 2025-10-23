Barrachina anuncia 50,9 millones para municipios de Castellón pese a la infrafinanciación del Estado

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha destacado la gestión económica de la institución provincial, calificándola como “responsable y sin deuda”, y ha señalado que el Gobierno de España aplica una financiación “insuficiente” que, en su opinión, perjudica a la provincia.

Barrachina realizó estas afirmaciones al anunciar una inversión de 50,9 millones de euros destinada directamente a los municipios de Castellón. Estos recursos se repartirán a través del Plan Impulsa, el Fondo de Cooperación Municipal y programas dirigidos a combatir el despoblamiento y apoyar a los municipios turísticos, con el propósito de fortalecer los servicios locales, impulsar la economía municipal y asegurar la igualdad de oportunidades en todo el territorio.

La presidenta ha resaltado que, a pesar de las “restricciones fiscales impuestas” y la escasez de recursos provenientes del Estado, la Diputación ha mantenido su compromiso con los 135 municipios de la provincia. “Más que nunca, la Diputación ha estado al lado de los pueblos de Castellón, garantizando recursos, servicios y oportunidades para todos los vecinos”, afirmó.

Barrachina ha subrayado que el esfuerzo inversor de la Diputación ha facilitado una mayor cooperación con los ayuntamientos, especialmente con los de menor tamaño. Según indicó, la institución “ha trabajado para que cada euro llegue a los municipios y se convierta en mejoras concretas para los ciudadanos”.

La presidenta ha afirmado que no entiende las razones por las que la oposición podría rechazar la aprobación de estos fondos, que, según ella, permitirán a los consistorios planificar sus presupuestos con mayor anticipación. “Estoy expectante por ver qué dirán. Si el año pasado no había motivos para votar en contra, este año, con más razón. Aun así, estaré expectante... me compraré palomitas”, ha comentado con ironía.

Barrachina también ha anunciado que llevará a cabo una serie de reuniones con los grupos de la oposición —PSPV-PSOE, Compromís y Vox— para presentarles la hoja de ruta de los presupuestos de la Diputación para 2026, que espera aprobar antes de fin de año. Ha reiterado su disposición al diálogo y la importancia de alcanzar acuerdos que beneficien a toda la provincia.

Finalmente, la presidenta concluyó afirmando que la Diputación “ha demostrado su fortaleza económica y su compromiso con los municipios”, y volvió a insistir en la necesidad de que el Estado “responda de manera justa a las demandas de financiación de Castellón”.