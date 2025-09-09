SUCESOS

Un barco de recreo se encuentra varado frente a la playa del Pinar en Castellón

Por ahora, se desconocen las causas que han provocado el encallamiento.

EFE

Madrid |

Un barco de recreo se encuentra varado frente a la playa del Pinar en Castellón
Un barco de recreo se encuentra varado frente a la playa del Pinar en Castellón | EFE/ANDREU BELTRÁN

Un barco de recreo de unos seis metros de eslora ha quedado encallado a unos diez metros de la orilla frente a la playa del Pinar, en Castellón, este lunes a las 13:40 horas, según ha informado la Policía Local.

Salvamento Marítimo, la Policía Portuaria y la Guardia Civil han sido avisados del incidente, aunque debido a que la embarcación ha quedado varada sobre la arena no ha sido posible remolcarla hasta el momento.

La Guardia Civil ha confirmado que el propietario ha sido notificado y se hará cargo de la retirada del barco.

Por ahora, se desconocen las causas que han provocado el encallamiento, señalan las mismas fuentes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer