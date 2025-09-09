Un barco de recreo se encuentra varado frente a la playa del Pinar en Castellón

Un barco de recreo de unos seis metros de eslora ha quedado encallado a unos diez metros de la orilla frente a la playa del Pinar, en Castellón, este lunes a las 13:40 horas, según ha informado la Policía Local.

Salvamento Marítimo, la Policía Portuaria y la Guardia Civil han sido avisados del incidente, aunque debido a que la embarcación ha quedado varada sobre la arena no ha sido posible remolcarla hasta el momento.

La Guardia Civil ha confirmado que el propietario ha sido notificado y se hará cargo de la retirada del barco.

Por ahora, se desconocen las causas que han provocado el encallamiento, señalan las mismas fuentes.