Ballester: “La transición energética debe tener en cuenta la realidad industrial del sector cerámico”

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha mantenido una reunión con responsables de la Comisión Europea en el marco de los contactos institucionales relacionados con las políticas de Energía, Clima e Industria y su incidencia en el sector cerámico.

En concreto, Ballester ha celebrado una conferencia con la directora general de Política Energética de la Unión Europea, Cristina Lobillo, en la que se analizaron los efectos que las nuevas regulaciones comunitarias podrían tener sobre la competitividad de la industria cerámica. Según los datos expuestos, para el periodo 2026-2030 está prevista una reducción del 34% en la asignación gratuita del Régimen Europeo de Comercio de Emisiones (EU ETS), lo que supondría un coste adicional estimado de entre 109 y 163 millones de euros anuales para el sector. A esta medida se suma una reducción del 37,5% en la retribución de la cogeneración, con un impacto aproximado de 30 millones de euros al año.

Durante el encuentro también se abordaron cuestiones como el coste de la energía en España, la viabilidad tecnológica actual para sustituir el gas por electricidad en los procesos productivos y la necesidad de una transición energética progresiva que tenga en cuenta el equilibrio entre sostenibilidad ambiental y actividad industrial. Desde la Comisión Europea se trasladó la intención de garantizar el suministro de gas a corto y medio plazo, al tiempo que se avanza en el desarrollo de fuentes energéticas alternativas.

En el ámbito nacional, ambas partes coincidieron en la conveniencia de analizar una posible revisión de la carga fiscal que afecta a la factura energética.

Este encuentro se produce semanas después de la visita del Ayuntamiento de Onda a Bruselas, donde se expuso ante instituciones europeas la singularidad del sector cerámico español dentro de la industria gasintensiva. Según los datos aportados, el sector genera alrededor de 90.000 empleos directos e indirectos en España, produce cerca de 400 millones de metros cuadrados al año y representa aproximadamente un tercio de la economía de la provincia de Castellón.

Desde el consistorio ondense se recuerda que la industria cerámica presenta elevados índices de sostenibilidad, con una tasa de reciclaje del 93% de sus residuos y una reducción anual de 450.000 toneladas de CO₂, y que representa el 0,9% de las emisiones incluidas en el EU ETS.