Baja el paro en Castellón durante el mes de noviembre por el tirón del sector servicios

Castellón mantiene un ritmo sostenido de mejora del mercado laboral. Con 2.702 parados menos que en noviembre del año pasado.

Castellón |

El paro registrado en la provincia de Castellón descendió en 723 personas durante el mes de noviembre, situando la cifra total de desempleados en 31.805, según los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Empleo. Este comportamiento confirma la tendencia positiva del mercado laboral castellonense en la recta final del año.

El sector Servicios fue el que más contribuyó a esta bajada, con 472 parados menos. También se registraron descensos en Agricultura, con 120 desempleados menos; en Construcción, con una reducción de 77 personas; en Industria, que suma 34 parados menos; y en el colectivo sin empleo anterior, donde el descenso alcanzó a 20 trabajadores. En conjunto, la provincia anota una caída del desempleo del 2,2% respecto al mes anterior, una cifra notablemente superior a la media nacional, situada en el 0,77%.

En términos interanuales, Castellón mantiene un ritmo sostenido de mejora del mercado laboral. Con 2.702 parados menos que en noviembre del año pasado, la provincia registra una disminución del desempleo del 7,83%, consolidando así una evolución positiva en la creación de empleo durante el último año.

