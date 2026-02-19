El Ayuntamiento trabaja para adaptar la canción de la Magdalena tras la retirada en plataformas por la polémica del plagio

Las principales plataformas de streaming, como Spotify o YouTube, han retirado la canción promocional de la Magdalena, interpretada por el cantante Tacho, tras ser acusada de plagio por el autor original del tema Magdalena festa plena, Pedro Guzmán Grau. La polémica se suma a las críticas surgidas en torno a la campaña musical impulsada por el Ayuntamiento de Castellón para las fiestas fundacionales.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha explicado que la retirada no afecta a la totalidad de la canción, sino al fragmento correspondiente al citado tema. “La retirada de la canción no es toda la canción, sino el autor de Magdalena festa plena no quiere que se utilice ese trozo de su canción, ni con los derechos de autor”, ha señalado.

Según ha detallado, el Ayuntamiento ya se ha reunido con el compositor y está trabajando con el equipo creativo para buscar una solución. “Se está viendo con el compositor la mejor manera de que siga habiendo esa canción de Magdalena. No un himno, no viene a sustituir absolutamente a nada, y era una canción para que se pudiera disfrutar en la calle, en estas fiestas”, ha indicado.

Carrasco ha subrayado que el consistorio respeta la decisión del autor original. “Ni siquiera con los derechos de autor quiere que se utilice su canción, y por supuesto el Ayuntamiento, que nos hemos reunido con él, lo respeta profundamente, y ese trozo de la canción será retirado. Así que se está adaptando”, ha afirmado.

En relación con la autorización para utilizar la letra, la alcaldesa ha señalado que el Ayuntamiento contrató al compositor y al productor, y que son ellos quienes debían gestionar ese aspecto. “Cuando uno contrata a un profesional, el trabajo del profesional es el que tiene que llevarse a cabo”, ha manifestado.

Preguntada por la posibilidad de reclamar la devolución del dinero invertido —cerca de 17.000 euros— en caso de que la canción finalmente no pueda difundirse, Carrasco ha asegurado que el equipo de gobierno está tratando de encontrar una solución. “Estamos intentando hablar con el compositor y con el productor para ver qué solución damos, sin duda”, ha apuntado.

Sobre el videoclip, que también ha sido objeto de críticas, la alcaldesa ha expresado su opinión personal: “A mí el videoclip no me gusta, esa es mi opinión personal, pero la canción sí”. Ha defendido que se trata de un tema “muy bailable” pensado para sonar en las collas y disfrutarse durante las fiestas.