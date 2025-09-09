El ayuntamiento de Castellón resucita el Premio Capla de dibujo tres décadas después

La Fundació Caixa Castelló, con la colaboración de CaixaBank y el Ayuntamiento de Castellón, ha presentado oficialmente este lunes 21 de julio, el renovado Premio CAPLA de dibujo escolar, que marcó a generaciones de castellonenses y que regresa tras años de ausencia con una edición renovada, inclusiva y adaptada a los nuevos tiempos.

Las inscripciones para el certamen, que se celebrará el 17 de octubre en la Plaza Mayor, estarán abiertas a partir de hoy 9 de septiembre y se realizarán a través de la web de la Fundació Caixa Castelló. Cada centro educativo o entidad social deberá indicar los datos de los participantes, incluyendo nombre, edad y curso. Se otorgarán premios individuales y colectivos.

Un regreso con novedades: cartel inclusivo y nueva identidad visual

Durante la presentación se ha dado a conocer el cartel oficial del certamen, una de las grandes novedades de esta edición. El cartel ha sido diseñado por Pablo Daniel, de la Asociación Afanías Castellón, aportando una mirada inclusiva y creativa que refuerza el compromiso del Premio CAPLA con la diversidad y la participación social.

Además, se ha presentado el nuevo logotipo del Premio CAPLA, una imagen renovada que simboliza el espíritu de esta nueva etapa: creatividad, infancia, ciudad y comunidad.

Un certamen con historia y alma castellonense

El Premio CAPLA (acrónimo de Castellón y Plana) nació en 1974 de la mano de la antigua Caja de Ahorros de Castellón. Durante décadas, fue una cita anual esperada por generaciones de escolares, que llenaban de color y emoción la Plaza Mayor con sus dibujos de los rincones más queridos de la ciudad. Tras su interrupción en los años 90, el certamen ha permanecido vivo en la memoria colectiva de Castellón.

Bases del concurso: arte, inclusión y ciudad

El certamen se celebrará el próximo 17 de octubre en la Plaza Mayor de Castellón, bajo el lema “Mi ciudad”. Cada participante deberá representar, a través de su dibujo, su rincón preferido de la Plaza Mayor utilizando lápices de colores, técnica propuesta por la organización. Para ello, la organización entregará a cada niño un kit con mochila, lápices de colores, una gorra y una lámina DINA4 el mismo día del evento. La jornada comenzará a las 9:15h con la acreditación, seguida de la realización del dibujo entre las 10:00h y las 11:30h, y concluirá con la entrega de obras a las 11:45h.