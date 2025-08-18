Inundaciones

El Ayuntamiento de Castellón redacta un nuevo plan ante el riesgo de inundaciones en centros educativos

Onda Cero Castellón

Castellón |

El Ayuntamiento de Castellón redacta un nuevo plan ante el riesgo de inundaciones en centros educativos
El Ayuntamiento de Castellón redacta un nuevo plan ante el riesgo de inundaciones en centros educativos | Ayuntamiento de Castellón

El Ayuntamiento de Castellón ha finalizado la redacción de un nuevo Protocolo frente al Riesgo de Inundaciones en Centros Docentes, un documento que se venía elaborando desde noviembre de 2024 por un grupo técnico de trabajo compuesto por representantes de Policía Local, SPEIS, Servicios Urbanos, Secretaría General y las concejalías de Educación y Cultura.

El protocolo se basa en una tabla de acciones según niveles de riesgo, con anexos específicos sobre comunicación y coordinación entre el Ayuntamiento y los centros educativos, así como procedimientos para formalizar decisiones como la suspensión de clases en caso de fenómenos meteorológicos adversos.

Además del protocolo específico para centros escolares, el grupo de trabajo responsable de la redacción ha abordado otras medidas preventivas aplicables a nivel general, como la suspensión de actividades municipales en espacios públicos o cerrados y el cierre de equipamientos municipales en caso de inundación.

A la espera de su aprobación definitiva por el pleno municipal, el equipo de gobierno también contempla el desarrollo de protocolos para el personal municipal, el refuerzo de canales de comunicación en situaciones de emergencia y campañas informativas dirigidas a la ciudadanía sobre prevención y seguridad.

La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha subrayado la importancia de la coordinación interdepartamental en la elaboración del documento. Ha destacado el papel de la Concejalía de Educación, dirigida por María España, por integrar aportaciones directas de la comunidad escolar, así como la colaboración de las concejalías de Seguridad y Servicios Públicos e Infraestructuras, encabezadas por Antonio Ortolá y Sergio Toledo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer