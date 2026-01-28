El Ayuntamiento de Castellón inicia las obras antiinundaciones en la avenida Valencia con una inversión cercana a los 500.000 euros

El Ayuntamiento de Castellón ha iniciado las obras de mejora del drenaje en la confluencia de la avenida Valencia con las calles Larra y Picasso, así como la instalación de un tamiz aliviadero en la avenida Villarreal, con el objetivo de reducir los problemas de inundaciones que se producen en esta zona del distrito este de la ciudad.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 413.107,25 euros, a los que se suman 86.752,52 euros en concepto de IVA, y tiene un plazo de ejecución estimado de cuatro meses. Los trabajos buscan mejorar la capacidad de evacuación de aguas pluviales en un punto que históricamente ha sufrido episodios recurrentes de acumulación de agua durante lluvias intensas.

Obras antiinundaciones en la avenida Valencia de Castellón | OCR

Durante la visita a las obras, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, señaló que esta actuación responde a una demanda vecinal de larga duración. “Son muchos años de reivindicaciones, 20 años la Asociación Virgen de Lidón pidiéndolo y 15 años los vecinos reclamando esta solución”, afirmó. La alcaldesa destacó que el compromiso se adquirió durante la campaña electoral y subrayó que el actual equipo de gobierno ha dado respuesta a esa petición: “Hemos venido a decirles que vamos a cumplir con lo que prometimos y a pasar de las palabras a los hechos”.

Carrasco explicó que se trata de una inversión cercana al medio millón de euros destinada a mitigar las inundaciones que afectan especialmente a garajes y a la circulación en esta vía, una de las principales entradas y salidas de la ciudad. “Es una obra importante no solo para los vecinos de la zona, sino para toda la ciudad, porque mejora la seguridad y la calidad de vida de los castellonenses”, indicó, al tiempo que pidió comprensión por las molestias temporales derivadas de las obras

Por su parte, el concejal de Seguridad, Antonio Ortolá, valoró positivamente el inicio de los trabajos y el impacto que tendrán una vez finalizados. “En cuatro meses aproximadamente tendremos acabadas las obras que acabarán con estas inundaciones que impedían el paso a los vecinos”, señaló. Ortolá consideró que se trata de “medio millón de euros muy bien empleado después de muchos años” y añadió que las actuaciones previstas se desarrollan en dos puntos distintos para revertir la situación.

Tanto la alcaldesa como el concejal recordaron que estas obras se enmarcan en una estrategia más amplia de actuaciones hidráulicas en la ciudad. Carrasco mencionó otras intervenciones recientes y previstas, como la limpieza del cauce del Riusec, trabajos en la marjalería, la limpieza de acequias y nuevas inversiones en colectores. “Vamos a seguir invirtiendo para reforzar la seguridad y evitar inundaciones, tal y como nos demandan los vecinos”, concluyó.