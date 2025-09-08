El ayuntamiento de Castellón celebra la fundación de la ciudad con la gala de los Premios Ciutat de Castelló

El Teatro Principal de Castelló se convertirá este lunes en el "mejor" escaparate del talento y la cultura al acoger, por segundo año consecutivo, los Premis Ciutat de Castelló.

Estos galardones son los "más importantes" y de "mayor prestigio a nivel cultural" que se entregan en la ciudad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Esta convocatoria, organizada desde la concejalía de Cultura, reconoce la labor de personas y colectivos ligados a las artes, las fiestas, la investigación científica o la solidaridad.

Esta gala coincide con el 8 de septiembre, día en que se conmemoran los 774 años de la firma del Privilegio de Traslado, por parte del rey Jaume I, y que permitió la fundación oficial de la ciudad de Castelló de la Plana.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado que "esta es una nueva oportunidad para poner en valor y dar la visibilidad que merece el talento castellonense, todos aquellos proyectos e iniciativas que tienen el trabajo, el esfuerzo y cariño de gente de la ciudad".

"Y también es un buen momento para premiar a quienes consiguen, desde diferentes ámbitos, una sociedad más solidaria, con mayor calidad de vida y bienestar, apostando por un futuro mejor", ha agregado.

La primera edil ha detallado las diferentes categorías que se van a premiar en esta edición de 2025 "como son el teatro, la narrativa, excelencia musical, literatura infantil ilustrada y el Premi Ciutat de Castelló Por la Paz".